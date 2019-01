Gran Ballo Russo | emozioni a Palazzo Brancaccio

Roma Gran Ballo Russo - atmosfera imperiale e costumi ottocenteschi in omaggio a ajkovskij : Il Gran Ballo Russo darà l'occasione di immergersi in un'atmosfera imperiale, tra vini, pietanze, spettacoli d'antan e danze storiche. Questa edizione è dedicata al Grande compositore Russo Pëtr Il'i ...

Gran Ballo Russo - svelato l'abito della madrina Anastasia Kuzmina : di Roberta Lanzara Indosserà un abito firmato dalla costumista romana Paola Cozzoli la ballerina russa Anastasia Kuzmina, protagonista delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle su Raiuno e ...

Musica e danza - Il Gran Ballo che celebra 'Lo schiaccianoci' : Il Gran Ballo può contare sul patrocinio del Comune di Roma, della Camera di Commercio Italo-Russa, del Centro per la Scienza e la Cultura Russa e del Foro di Dialogo tra Italia e Russia. Promotori e ...

Il 12 gennaio arriva l’atteso Gran Ballo Russo. Ospiti della serata : Anastasia Kuzmina e Randall Paul : La VII Edizione del Gran Ballo Russo da sempre promosso dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca – ideatore ed organizzatore dell’evento – con Eventi-Rome di Yulia Bazarova – promotrice della cultura russa in Italia, giornalista – e l’Associazione amici della Grande Russia che promuove la storia e la cultura russa sia in Italia che in Russia, di Paolo Dragonetti de Torres Rutili si svolgerà ...

La Compagnia Nazionale di Danza Storica si veste di solidarietà per il Gran Ballo di Natale : Sabato 1 Dicembre 2018 la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca organizza l’incantevole e fiabesco Gran Ballo di Natale nella prestigiosissima Pinacoteca del Tesoriere, palazzo storico privato del XVII secolo, che custodisce affreschi di epoca barocca e capolavori di inestimabile valore. La magica location si trova in Piazza San Luigi dei Francesi a Roma, proprio di fronte alla celebre Chiesa che racchiude tre ...

Carlo Pignatelli tra i protagonisti del Gran Ballo della Venaria Reale - : ... diffondendo per cinquanta anni il Made in Italy in tutto il mondo. " Questo premio corona un anno per me già molto speciale, quello che celebra i primi 50 anni della mia maison" ha commentato Carlo ...

Landespresseball. Cervia torna a Stoccarda per il Grande Ballo della Stampa : E' l'evento sociale dell'anno e riunisce i leader politici, dell'economia, della cultura, dei media e dello sport del Baden-Württemberg. Grazie alla messa in palio di buoni soggiorno per la ...

Oltre 200 ospiti al Gran Ballo di Sissi per applaudire Michelle Carpente e Danilo Brugia : [See image gallery at www.aldiladelcinema.com] Anche quest’anno la “magia” si è ripetuta: sabato 10 novembre, la Compagnia Nazionale di Danza Storica ha celebrato a Roma il tradizionale Gran Ballo di Sissi, in omaggio non solo al mito della principessa austriaca ma anche al fervore culturale dell’Italia dell’epoca che ancora oggi fa eco nella società odierna». Nino Graziano Luca, presidente della Compagnia, ha annunciato così la data ...

Il Gran Ballo della Venaria Reale premia Carlo Pignatelli per la migliore eccellenza italiana : A Carlo Pignatelli il premio istituio dal Gran Ballo della Venaria Reale per la migliore eccellenza italiana. Un premio che corona le celebrazioni per i 50 anni della maison #storiadiunsogno Torino, 11 novembre 2018. Carlo Pignatelli tra i protagonisti del Gran Ballo della Venaria Reale che si è tenuto Sabato 10 Novembre presso l’omonima Reggia di Torino: il Comitato Organizzatore ha infatti scelto di conferire a lui il premio “Generale ...