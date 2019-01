Governo | Salvini | se in disaccordo via sovrana è popolo - VIDEO

Salvini e Di Maio - ecco perché il Governo non cadrà (nonostante i litigi continui) : Le frasi di Giorgetti («I 5 Stelle? Come bambini viziati, se non sbattono la testa contro il muro, non ci credono») e i dubbi sui tempi di attuazione del reddito di cittadinanza. Ma nessuno può permettersi una crisi

[Il retroscena] La cannabis fa vacillare il Governo : il nuovo scontro fra M5S e Salvini : Filippo Gallinella e Marialucia Lorefice hanno fatto partire le convocazioni rivolte al ministero dell'Agricoltura, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ad ...

Di Battista : "Non farò l'anti-Salvini - darò una mano al Governo" : "Antisalvini ma de che? A me non frega niente". Alessandro Di Battista respinge l'ipotesi di essere tornato per fare l'anti-Salvini e indica il futuro del M5s: combattere i poteri forti, "in primis i Benetton", De Benedetti, le banche. "Oggi - ha detto ad "Accordi e disaccordi" sulla Nove - c'è la possibilita' di portare avanti battaglie grandi purché si abbia il ...

Cannabis - proposta di legge M5s per liberalizzazione. Salvini : “Non passerà mai e non è nel contratto di Governo” : “Non passerà mai e non è nel contratto di governo”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha commentato la proposta di legge del Movimento 5 stelle sulla liberalizzazione della Cannabis, presentata al Senato da Luca Mantero. Il leader del Carroccio ha parlato a margine dell’inaugurazione della sede dell’Ugl a Milano ribadendo un concetto espresso già da molti esponenti sia della Lega che di ...

Enrico Mentana - bomba su Matteo Salvini : "Ecco quanto dura il Governo" : Quale futuro, per il governo gialloverde che mai come oggi appare dilaniato da contrasti, attriti e differenze di vedute? Enrico Mentana, ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, prevede un futuro assai lungo. Il direttore del TgLa7, in premessa, sottolinea come il voto in Abruzzo, Sardegna

