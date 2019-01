ilfattoquotidiano

Governo, il numero uno di Confindustria Lombardia a Repubblica: "Rimpasto? Meglio nuove elezioni"…

(Di domenica 13 gennaio 2019) “Più che un rimpasto credo siaandare di nuovo alle elezioni”. Ad auspicare un ritorno alle urne, con relativo cambio di maggioranza probabilmente a tutto vantaggio salviniano, è il presidente diMarco Bonometti, intervistato da, a pagina 5 (e nella stessa pagina, a fianco di Bonometti, c’è un’altra intervista a un esponente di, Stefan Pan, vicepresidente nazionale. Le opinioni a confronto sono proprio le stesse: la frenata dell’economia, i danni della linea No Tav e di congelamento delle opere fino a revisione di quelle davvero utili etc. Con però la chicca di Bonometti che non si limita a criticare ma auspica direttamente che si vada al voto, perché pare non ci sia proprio nulla da salvare. Il giornalista chiede “un rimpasto per aumentare il peso della Lega e del Nord al?” – tertium non datur – e ...