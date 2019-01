Gli investigatori italiani hanno catturato il pluri-assassino Cesare Battisti

Donna uccisa a Scalea - i rilievi deGli investigatori : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Disoccupato trovato morto nella vasca con un cordino al collo. Gli investigatori : suicidio : Tragedia, ieri mattina, a Loreto Aprutino, Pescara,. Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Era dentro la vasca da bagno con un cordino al collo. A fare la scoperta sono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli investigatori sospettano che l’uomo d’affari - vicino al Giglio magico - avrebbe pagato il catering per l’appuntamento elettorale dell’ex ministro : La finanza Finanziamenti a Padoan, la Gdf: “Bisogna indagare” Un incontro elettorale sarebbe avvenuto col contributo dell’imprenditore Moretti, vicino al Giglio magico e poi arrestato di Antonio Massari L’Imbecille Globale di Marco Travaglio Jean-Paul Fitoussi, rileggendosi, s’è spaventato dell’aggettivo usato nell’intervista ad Antonello Caporale per definire Emmanuel Macron: “imbecille”. Ma, per quanti sforzi facciamo, non riusciamo a ...

Silvia Romano rapita in Kenya - Gli investigatori : “È ancora viva. I sequestratori isolati nella foresta” : Non hanno dubbi gli investigatori che indagano sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria 23enne italiana sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre: la giovane è ancora viva e le forze dell’ordine stanno stringendo il cerchio attorno ai rapitori. La task force formata da polizia e esercito ha isolato l’area del Parco Nazionale di Boni, a circa 400 chilometri da Chakama, luogo in cui è avvenuto il sequestro, e le aree confinanti ...

Quando Trump viaggia - Gli investigatori fanno uscire la roba più scottante : New York. I collaboratori del presidente americano Donald Trump raccontano che giovedì mattina guardava la televisione ed era furioso, perché vedeva uscire in diretta molte informazioni sulla collaborazione in corso tra il suo ex avvocato, Michael Cohen, e il procuratore speciale Robert Mueller. Il

Confessione choc : 'Ho ucciso 90 donne negli Stati Uniti' - Gli investigatori ne hanno già confermati 34 : Ha confessato di aver commesso 90 omicidi e già 34 sono Stati confermati. Per gli investigatori quell'uomo di 68 anni potrebbe essere uno dei serial killer più feroci della storia degli Stati Uniti. ...

Confessione choc : 'Ho ucciso 90 donne negli Stati Uniti' - Gli investigatori ne hanno già confermati 34 : Ha confessato di aver commesso 90 omicidi e già 34 sono Stati confermati. Per gli investigatori quell'uomo di 68 anni potrebbe essere uno dei serial killer più feroci della storia degli Stati Uniti. ...

Russiagate - Gli investigatori accusano Paul Manafort : ha mentito all'Fbi : L'ex capo della campagna di Donald Trump, Paul Manafort, è accusato dalla squadra del procuratore speciale Mueller, che indaga sulle interferenze della Russia nelle elezioni americane del 2016, di ...