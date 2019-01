Giù le mani da Tolkien Sì alla poesia | no all' ideologia

Gelata in Europa sull'industria - Giù anche Germania - Francia - Spagna e Gb : Il dato italiano sulla produzione industriale diffuso oggi dall'Istat segue a quelli dei giorni scorsi che rigurdano la Germania e la Francia. mentre è sempre di oggi il -2,6% registrato in Spagna e ...

Papa in Romania dal 31 maggio a 2 giugno : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 11 GEN - "Accogliendo l'invito del Presidente, delle autorità dello Stato e della Chiesa Cattolica della Romania, Sua Santità Papa Francesco compirà un viaggio apostolico ...

Sampmania : Gabbiadini è il colpo giusto? - Spoiler : sì - : Con tutte le ragioni del mondo, peraltro. Dietro di lui Caprari, che Giampaolo tiene in gran considerazione, e un giocatore arrivato accompagnato da grandi aspettative come Defrel. E' tutto vero, ma ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie : Hamsik verso Cina o Giappone per giugno - ma pure in Germania... : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: a giugno possibile l'addio di Hamsik. Tra le mete possibili rimangono Cina, Giappone e pure la Germania.

Giù le mani dai Diamanti dell'architettura italiana : L' appello per non consentire l'ampliamento architettonico di Palazzo dei Diamanti è un grido di dolore contro la mortificazione dei principi umanistici che regolano i nostri rapporti con la storia e ...

Euro - Giulio Tremonti : 'Perché la Germania ci fece entrare nella moneta unica' : Intervistato dal Sole 24 Ore , il professore ed ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi ripercorre un momento cruciale nella nostra storia: 'È molto probabile che l'Italia abbia ...

Rifiuti Roma - Rusconi : “Domani scuole aperte”. Bussetti : “Segnalazione dei presidi giusta e doverosa” : “Abbiamo apprezzato l’insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici in vista della riapertura. A quanto ci risulta, tutte le scuole di Roma domani riapriranno“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio Mario Rusconi, che nei giorni scorsi aveva denunciato un problema “sanitario” ...

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Cosa gli ho chiesto di fare" : La bomba di Giuseppe Conte su Matteo Salvini e Luigi Di Maio, direttamente dalla Germania. Intervistato dal prestigioso settimanale Die Zeit, il premier svela come sono andate veramente le cose sulla trattativa con la Commissione Ue sulla manovra: "Ho esortato i miei due vicepremier, il ministro Sal

Meteo - da domani gelo artico sull'Italia : temperature Giù di 10 gradi : L'inizio del 2019 sarà segnato da un calo delle temperature fino a 10 gradi rispetto alla media stagionale. Il gelo artico in arrivo porterà anche neve a bassa quota al centro e al sud. Nel complesso, la prima settimana di gennaio sarà caratterizzata da un'ondata di freddo in tutta l'Italia. A partire da domani, 2 gennaio, l'aria gelida farà il suo ingresso dalla Porta della Bora, per poi espandersi nel nostro Bel Paese durante i giorni ...