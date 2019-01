Gilet gialli | 84mila sfilano in tutta la Francia Numeri in crescita | violenze in

Ecco differenze e analogie tra Gilet gialli e Movimento 5 Stelle : Il capo politico del Movimento, incurante del dissenso o quantomeno delle perplessità suscitate dalle sue aperture ad un mondo che non ha niente a che spartire con il M5S ha messo a disposizione dei ...

Folle protesta dei Gilet gialli - giornalisti picchiati da manifestanti e polizia : Diversi giornalisti sono stati aggrediti durante le dimostrazioni dell'Atto IX dei 'Gilet gialli' in Francia e una guardia di sicurezza che accompagnava una troupe di LCI e' stata colpita a Rouen. Un video trasmesso dal quotidiano regionale Paris Normandie mostra questo agente, che ha accompagnato insieme a un collega due giornalisti del canale di notizie, circondato e picchiato da diverse persone, alcune con il Gilet giallo, mentre era terra. ...

Gilet gialli - aggrediti diversi reporter : 23.20 Violenza contro giornalisti durante la protesta dei 'Gilet gialli' in Francia. A Rouen, circondati e pestati due giornalisti: alcuni aggressori indossavano Gilet gialli. Fratturato il naso alla guardia che era con loro. A Parigi, una troupe tv è stata accerchiata:gettato a terra il giornalista.A Tolone,inseguiti e minacciati due giornalisti mentre filmavano gli scontri.A Tolosa,aggredito un reporter in auto. A Marsiglia,una decina di ...

Un altro sabato con i Gilet gialli : 32 mila manifestano in tutta la Francia - 8 mila a Parigi : Più numerosi, meno violenti: al nono appuntamento prove di normalizzazione nell’ormai tradizionale week-end di protesta dei Gilet gialli, che per la prima volta a Parigi vengono inquadrati da un loro servizio d’ordine lungo un percorso concordato e autorizzato dalla polizia. Il movimento resta invece fluido e incontrollabile in provincia: a Bordeau...

Gilet gialli - Yonnet a Roma : 'Nessun incontro con Di Maio' : La trasferta di una delle voci del movimento di protesta francese non prevede alcuna mano tesa verso il leader Cinquestelle -

Gilet gialli - nono atto. Parigi blindata e ferita dall'esplosione alla boulangerie. Scontri a Bordeaux : Un nono atto in crescendo, scritto seguendo lo stesso copione delle precedenti mobilitazioni, mentre Parigi viene scossa dall'esplosione di una boulangerie nel centralissimo quartiere dell'Opéra. La Francia ha cominciato così la sua giornata, divisa tra la protesta dei Gilet gialli e una tragedia costata la vita a tre persone.Nella capitale, il grosso dei manifestanti si è dato appuntamento a Bercy, non lontano dal ministero ...

Gilet gialli - SCONTRI E LACRIMOGENI A PARIGI/ Ultime notizie : presidio davanti alla casa di vacanza di Macron : GILET GIALLI, SCONTRI e LACRIMOGENI a PARIGI: 74 arresti nella capitale francese. Le Ultime notizie: presidio davanti alla casa di vacanza di Macron

Gilet gialli atto nono - 32 mila in piazza. Manifestanti circondano casa di Macron : Sono 32 mila i Manifestanti del movimento Gilet gialli finora scesi in strada a protestare in tutta la Francia. Sono i numeri forniti dal ministero dell'Interno, secondo il quale a Parigi i dimostranti sono 8 mila. Nella capitale si sono registrati degli scontri nella zona degli Champs-Elysee e intorno all'Arc de Triomphe, tra i Gilet gialli e le forze di sicurezza. Secondo quanto riferito da un giornalista dell'Afp, a Place de l'Etoile sono ...