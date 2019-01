Gianluigi Paragone | Per la nuova commissione banche | voto entro la fine di

Alessandro Sallusti contro Gianluigi Paragone : "Chi ha davvero il sedere al caldo" : "C'è un Tizio che per non lavorare guadagna fino a quindicimila euro al mese di soldi pubblici, cioè pagati dai contribuenti tra i quali ci sono ovviamente anche i pensionati, che si scaglia al grido di «taci tu che hai il cu... al caldo!» contro un pensionato che si stava lamentando del taglio del

Piazzapulita - Corrado Formigli massacra Gianluigi Paragone : 'Tu non mi dai lezioni' : "Non puoi dedicare all'allarme delle persone disperate che vengono da tutte le parti del mondo le tue emozioni e le tue pulsioni sacrosante', dichiara, 'e poi però dire che in fin dei conti se uno ...

"I gilet grigi delle banche non diventino nostri amici". Intervista a Gianluigi Paragone : Le battaglie di Gianluigi Paragone sul sistema bancario sono note. Così come la sua candidatura, avanzata da Luigi Di Maio, quale presidente della nascitura Commissione parlamentare che se ne dovrà occupare. Il senatore del Movimento 5 stelle non condanna il decreto che ha posto garanzie pubbliche su Carige, ma non fa sconti al suo governo: "Sono profondamente convinto che noi dobbiamo essere amici dei gilet gialli, ma poi non ...

Manovra - Filippo Facci inchioda Gianluigi Paragone : 'Il giornalista che ha fatto carriera coi fondi pubblici' : Paragone ci sta ricordando che i lettori dei giornali di carta calano in tutto il mondo, ma ecco che cosa sta facendo il governo secondo lui: 'Nient' altro che un riordino di un comparto che parte da ...

Manovra - Filippo Facci inchioda Gianluigi Paragone : "Il giornalista che ha fatto carriera coi fondi pubblici" : Il giornalista più apertamente lottizzato d' Italia (l' ha pure ammesso) tuona contro la casta dei giornalisti. Il giornalista notoriamente ingrassato coi contributi pubblici (dalla Padania alla Rai alla poltrona da parlamentare: tutto per sostanziale nomina, altro che «lettori» ed «elettori») tuona