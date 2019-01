Fonti Viminale : aereo già in volo. Moavero : 'Al lavoro per estradizione rapida' : Da capire se il latitante italiano dovrà passare per il Brasile dopo l'arresto in Bolivia avvenuto stanotte - Un aereo del governo italiano con a bordo anche uomini dell'Aise - l'Agenzia d'...

Fonti Viminale : aereo già in volo. Non certo il rientro subito in Italia : Da capire se il latitante Italiano dovrà passare per il Brasile dopo l'arresto in Bolivia avvenuto stanotte - Un aereo del governo Italiano con a bordo anche uomini dell'Aise - l'Agenzia d'...