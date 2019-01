Fiorentina | stretta finale per Obiang | contratto fino al 2023

calciomercato

: La #Fiorentina vicina a chiudere per #Obiang a titolo definitivo dal #WestHam. Si profila esborso a doppia cifra.… - dimitri_conti : La #Fiorentina vicina a chiudere per #Obiang a titolo definitivo dal #WestHam. Si profila esborso a doppia cifra.… - DiarioRubro1 : RT @insideromacom: La #Fiorentina si tiene stretta #Gerson. Non tornerà in anticipo alla #Roma - Luan23177514 : RT @insideromacom: La #Fiorentina si tiene stretta #Gerson. Non tornerà in anticipo alla #Roma -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Dieci milioni ai londinesi - scrive Il Corriere dello Sport - e contatto a titolo definitivoalper il giocatore che non appena prospettato il ritorno in Italia non ha perso un attimo a ...