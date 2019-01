Fiorentina | Chiesa | ' Col Torino è sempre dura'

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa mette nei guai Gattuso : MILANO - La sconfitta in casa con la Fiorentina, per quanto immeritata nella sostanza e figlia di un'emergenza costante con pochi paragoni nella storia del campionato, spinge indietro il Milan nella ...

Fiorentina - Pioli : "Champions? Pensiamo a migliorare. Chiesa - questi sono i tuoi gol" : Nel dopo gara di San Siro, il tecnico dei viola ha commentato ai microfoni di Sky Sport il bel successo dei suoi: "Abbiamo tenuto bene il campo, lottando e giocando con personalità. Avremmo potuto ...

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa gela San Siro : Vittoria dei viola per 1-0 con gol firmato da Federico Chiesa. Fiorentini di nuovo in corsa per l'Europa

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Basta una rete anche alla Fiorentina per beffare il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa, ...

Serie A : al Napoli basta Albiol contro la Spal - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Vittoria preziosa per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Napoli-Spal 1-0 - In vista delle prossime sfide ravvicinate, mercoledì 26 a San Siro con l'Inter e poi sabato 29 ...

Fiorentina - Chiesa : 'Vittoria meritata - non molliamo mai' : Federico Chiesa , esterno offensiva della Fiorentina , in gol contro il Milan , parla a Sky Sport : 'Sono troppo felice per la vittoria della squadra. Ce la meritiamo troppo dopo due mesi passati in maniera difficile. Con l'Empoli abbiamo dimostrato di essere la Fiorentina e oggi di non ...

Milan-Fiorentina - le pagelle : Higuain e Castillejo inesistenti - Chiesa è decisivo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Un primo tempo da spettatore. Non può nulla sul gol di Chiesa. ABATE 6.5 Torna nel suo vecchio ruolo e tiene sotto controllo Mirallas. ZAPATA 6 Quando c'è da spazzare un ...

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa segna - il Diavolo scende al 5° posto : Il Milan gioca, nonostante l'emergenza in tutti i reparti del campo, ma alla fine a vincere è la Fiorentina che passa a San Siro con una perla di Chiesa nel secondo tempo. Primo tempo di marca ...