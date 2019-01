Finisce la fuga di Cesare Battisti | catturato in Bolivia; Salvini | ' In galera a vita'

Blastingnews

(Di domenica 13 gennaio 2019), l'ex terrorista italiano attivo durante il periodo degli anni di piombo, è stato finalmentein, condannato prima alla pena di dodici anni di reclusione per il reato di banda armata e, successivamente, all'ergastolo per la propria partecipazione a ben quattro omicidi, fuggì dal carcere di Frosinone nel 1981, abbandonando l'Italia e trovando asilo in Sud America come rifugiato politico.L'arresto inA confermare la notizia dell'arresto dell'ex terrorista è stata la Farnesina, in sinergia con i servizi segreti italiani di intelligence ed InterPol. Antonio Bernardini, ambasciatore italiano in Brasile, paese doveha trovato accoglienza negli ultimi anni, ha esultato alla notizia della cattura del latitante, dichiarando: 'Abbiamo vinto! Abbiamo dimostrato che la democrazia è più forte di qualsiasi terrorista!'.Il terrorista è ...