Febbre | ecco perché è meglio evitare gli antibiotici Melania Rizzoli suona l' allarme

liberoquotidiano

: RT @DrogaNostra: FEBBRE Donna: - Sto bene. Sono solo un po' stanca Uomo: - Morirò. Ecco le mie ultime volontà Tu: - Niente scuola per una… - finoallafollia : RT @DrogaNostra: FEBBRE Donna: - Sto bene. Sono solo un po' stanca Uomo: - Morirò. Ecco le mie ultime volontà Tu: - Niente scuola per una… - mmmiichele : RT @DrogaNostra: FEBBRE Donna: - Sto bene. Sono solo un po' stanca Uomo: - Morirò. Ecco le mie ultime volontà Tu: - Niente scuola per una… - avidemanhattan : RT @seygle: Avevo programmato la mia settimana piena di studio, impegni, scuola guida, teatro, il mio ragazzo e.... ecco che mi vengono feb… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Sono quasi 5 milioni gli italiani in questo mese costretti a letto dai virus influenzali, ed i contagi crescono di giorno in giorno, ma nella metà dei casi non si tratta di influenza vera e propria, ma di sindromi provocate da altri agenti respiratori, i cosiddetti virus parainfluenzali, per cui spe