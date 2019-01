Espulso per insulti razzisti il tecnico del Rovigo

"Negro di m...". Allenatore di rugby Espulso per insulti razzisti : L'Allenatore del Rovigo rugby è stato espulso durante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 per insulti razzisti ad un giocatore della squadra avversaria di nazionalità neozelandese ed origini samoane. Umberto Casellato, 49 anni - come riferiscono i quotidiani locali - si sarebbe lasciato sfuggire una frase (nero di...) che ha portato il direttore di gara ad espellerlo, su segnalazione del quarto uomo, per il ...

Migrante spaccia - non viene Espulso. Per il giudice non c'è "giudizio di pericolosità concreto" : L'immigrato aveva presentato il rinnovo per il permesso di soggiorno che gli era scaduto. La prefettura di Ancona, presa visione della sua fedina penale, si è però resa conto che sulle sue spalle pendevano due condanne penali (non definitive) per droga. Così non solo gli ha negato il documento, ma ha anche emesso un conseguente ordine di espulsione dall'Italia. Peccato che il Migrante abbia presentato ricorso e che la Cassazione gli abbia dato ...

Quante persone ha Espulso il Movimento 5 Stelle? : Nella passata legislatura, tra espulsi e fuoriusciti, sono stati 40 i parlamentari a lasciare il Movimento, volenti o nolenti. In questa legislatura gli espulsi tra deputati e senatori finora sono 3, con gli ultimi provvedimenti presi il 31 dicembre scorso. Ma ci sono anche parlamentari europei e amministratori locali. Abbiamo ripercorso i casi più noti.

Suso Espulso - salta Supercoppa Italiana/ Gattuso : 'Perdiamo un uomo davvero importante' : L'espulsione di Suso pesa molto perché lo spagnolo salterà la Supercoppa Italiana. Il calciatore rossonero è stato ammonito due volte nella gara Milan Spal

Milan - Suso Espulso : salta la Supercoppa Italiana con la Juventus : Prima il cartellino giallo per proteste per un fallo dubbio fischiato ai danni di Cutrone al minuto 79' che ha interrotto una potenziale occasione da gol per il Milan, poi una nuova ammonizione per un ...

Inter-Napoli - sciocchezza colossale di Koulibaly : il difensore azzurro Espulso per… applauso all’arbitro [VIDEO] : Il difensore senegalese prima viene ammonito per un fallo su Politano, poi applaude l’arbitro e viene espulso da Mazzoleni sciocchezza di Kalidou Koulibaly nel finale di Inter-Napoli, il difensore senegalese si fa espellere da Mazzoleni per un applauso ironico rivolto all’indirizzo del direttore di gara. Il giocatore azzurro prima commette fallo su Politano, ricevendo il cartellino giallo. Una sanzione che manda su tutte le ...

Torino - Espulso aggredisce polizia : è polemica per il video dell'arresto : Tre poliziotti e due militari sono stati ripresi mentre tenevano a terra un nigeriano alla stazione di Porta Nuova. E alle proteste dei passanti per i modi usati, la domanda di un agente: "A noi chi ci pensa?"

Tarek Abbassi - tunisino fuggito con una 17enne vicentina/ Chi l'ha visto : "Perché non è stato ancora Espulso?" : Tarek Abbassi, tunisino fuggito con una 17enne vicentina. Chi l'ha visto: "Perché non è stato ancora espulso?" Le ultime notizie

Minacciò strage per l'Isis - Espulso : Disse di essere dell'Isis e Minacciò di fare una strage il cingalese nei confronti del quale gli agenti della Divisione di Polizia amministrativa sociale e dell'Immigrazione della Questura di Avellino ...

La storia dell’uomo statunitense che stava per essere Espulso per errore : Si intrecciano uno scambio di persona, la negligenza di uno sceriffo e il potere dell'agenzia federale che si occupa di immigrazione

Niente squalifica per Luciano Spalletti - Espulso a Roma dall’arbitro Rocchi : Venerdì contro la Juve il mister ci sarà. Niente squalifica per Luciano Spalletti, espulso a Roma dall’arbitro Rocchi. Infatti il

NBA – Scambio di insulti fra Beverley e un tifoso : il play dei Clippers gli tira contro il pallone e viene Espulso! [VIDEO] : Patrick Beverley ne combina un’altra delle sue: il fumantino playmaker dei Clippers si scambia una serie di insulti con un tifoso, gli tira contro il pallone e viene espulso Patrick Beverley è stato il grande protagonista in negativo, della partita fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Il playmaker losangelino ha prima rotto un dente a Dennis Smith jr con una gomitata e successivamente è stato espulso. Non per il contatto di ...

Roma-Inter 2-2 : Spalletti Espulso nel recupero per proteste : Non serve alla Roma e neanche all’Inter il pareggio dell’Olimpico. Romanisti e nerazzurri si neutralizzano nel posticipo della 14a giornata

Arezzo - calcio : reagisce agli insulti razzisti. 15enne Espulso e squalificato per 5 gare : espulso dove aver reagito agli insulti razzisti e punti con cinque giornate di squalifica. Protagonista un ragazzo 15enne di origine senegalese, calciatore degli Allievi B del Bibbiena, che ha tentato di aggredire alcuni pari età dell’Arezzo Football Accademy. Come ricostruisce la cronaca di Arezzo de La Nazione, il giovane giocatore è entrato in campo nei minuti conclusivi ed è stato preso in giro con insulti a sfondo razzista da alcuni ...