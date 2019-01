Esplosione a Parigi | Angela Grignano in sala operatoria

È stata trovata una quarta persona morta nell’Esplosione di ieri di una panetteria a Parigi : Il numero di persone morte a causa dell’esplosione avvenuta in centro a Parigi sabato è salito a quattro. Oltre a due vigili del fuoco e a una turista spagnola, è morta una seconda donna, ritrovata oggi sotto le macerie. Circa

Esplosione a Parigi : nuovo intervento per Angela Grignano : La 24enne trapanese rimasta gravemente ferita nell’Esplosione avvenuta ieri a Parigi, Angela Grignano, sta per essere trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare. Secondo quanto riferito dal fratello Giuseppe, nel pomeriggio i medici dovrebbero tentare un secondo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazione. L'articolo Esplosione a Parigi: nuovo intervento ...

Giovane biellese nell'Esplosione di Parigi : «Ho sentito un forte boato poi le sirene»

Parigi - Esplosione nel quartiere dell'Opera per una fuga di gas : quattro morti - grave un'italiana : Il tutto mentre dall'altra parte di Parigi i gilet gialli cominciavano a raccogliersi davanti al ministero dell'Economia e delle Finanze, nella zona est della città, per una nona giornata di ...

La donna italiana ferita nell’Esplosione nel centro di Parigi è stata operata ed è in coma farmacologico : Una delle tre persone italiane ferite nell’esplosione di una panetteria del centro di Parigi di venerdì ha subito un’operazione, ed è al momento in coma farmacologico. Si chiama Angela Grignano, ha 22 anni ed è di Trapani: si trovava in Francia