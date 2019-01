Escursionisti recuperati alle 2 30 alla Punta del Vallone

Montagna : recuperati nella notte giovani Escursionisti in pericolo : Si sono concluse intorno alle due del mattino le operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino e Speleologico dei tre escursionisti di Ponte di Piave (TV) bloccati in comune di Erto e Casso nella zona sottostante il Sentiero Doné. La prima segnalazione era arrivata in stazione intorno alle 19 quando alcuni forestali avevano avvistato delle luci in movimento nel canale, nello stesso punto nel quale dieci giorni fa erano stati ritrovati ...

Montagna : Escursionisti bloccati sul Terminillo - recuperati dal Soccorso Alpino : I tecnici del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sono intervenuti sul Monte Terminillo (Rieti) per recuperare due escursionisti bloccati sulla via direttissima per la vetta. I 26enni erano partiti nella mattinata di oggi quando, a causa dell’attrezzatura inadeguata per l’ambiente invernale, sono rimasti bloccati in un punto ghiacciato. Sul posto è giunta in pochi minuti una squadra del Soccorso Alpino della ...