Ergastolo per Cesare Battisti? In realtà la pena potrebbe essere breve

Raffaele Piccirillo : "Con il Brasile c'è l'impegno a non applicare l'Ergastolo per Battisti" : "In Brasile non c'è l'ergastolo, è vietato dalla Costituzione: per questo l'Italia si è impegnata per garantire che non sarà applicato a Battisti. Questo è frutto dell'accordo, della cosiddetta 'condizione accettata', concluso il 5 e 6 ottobre del 2017. Per cui a Battisti, una volta estradato, sarà applicata la pena massima di 30 anni". A spiegarlo è l'ex direttore degli Affari di Giustizia del ...

Grazia per Cyntoia Brown : a 16 anni uccise il suo stupratore e fu condannata all'Ergastolo : Da adolescente era stata costretta a prostituirsi, nel 2006 era stata condannata per aver ucciso il suo aguzzino. Dopo quasi 15 anni di prigione, la 30enne ha ricevuto una commutazione della pena con condizionale: resterà in libertà vigilata per 10 anni. Per lei erano scese in campo Rihanna, Kim Kardashian, LeBron James e altre star.Continua a leggere

La Cassazione conferma l'Ergastolo per l'assassino di Gelsomina Verde : Non ci sarà nessuna revisione della condanna all'ergastolo per Ugo De Lucia, il killer della camorra accusato di aver ucciso Gelsomina Verde, la ragazza napoletana di 22 anni torturata e bruciata nel ...

Jennifer - la jihadista tedesca - che rischia l’Ergastolo per aver fatto morire una bambina : Jennifer W., una jihadista tedesca di 27 anni, rischia l’ergastolo. E’ accusata di un crimine orrendo: aver lasciato morire di sete una bimba di 5 anni comprata come “schiava” a Mosul, in Iraq. E’ la prima donna dell’Isis a finire sotto processo in Germania.Continua a leggere

Tedesca dell'Isis rischia l'Ergastolo per la morte della piccola schiava : La piccola schiava senza nome aveva solo cinque anni. La jihadista Tedesca Jennifer W. voleva togliersi lo sfizio di un bambolotto. E ha convinto il marito, volontario della guerra santa, a comprarne ...

MATTEO CAGNONI - Ergastolo per OMICIDIO GIULIA BALLESTRI/ Motivazioni sentenza - delitto 'marchiato col sangue' : MATTEO CAGNONI: condannato all'ERGASTOLO per l'OMICIDIO della moglie GIULIA BALLESTRI. Le Motivazioni della sentenza: un'inedita ricostruzione del delitto.

Migranti - Ergastolo per due torturatori : riconosciuti e condannati in Italia grazie ai racconti delle vittime dei lager libici : ergastolo per entrambi i torturatori dei Migranti. Lo ha deciso il gup di Palermo che ha emesso la sentenza in primo grado, con il rito abbreviato, nei confronti del nigeriano di John Ogais, 26 anni detto “Rambo”, e del ghanese Sam Eric Ackom (conosciuto con il soprannome “Fanti”), di 22 anni. Arrestati nel 2017 dalla Dda di Palemo, i due imputati sono accusati di sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e ...

Faida - delitto per zittire un affiliato. Ergastolo ai boss di Secondigliano : Non è bastata la confessione in extremis, né la lettera indirizzata al giudice è servita ad impedire il massimo della pena. Ergastolo per mandanti ed esecutori materiali del delitto di Pasquale ...

Uccise il compagno dell?ex : Ergastolo per Calenzo : È stato condannato all?ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. Nessuna aggravante esclusa. Condanna pesantissima. L?imputato è Giovanni Calenzo, l?uomo che...

Alessandro Garlaschi è stato condannato all’Ergastolo per l’omicidio di Jessica Faoro : L’ex tranviere di ATM Alessandro Garlaschi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Jessica Faoro, la 19enne uccisa a coltellate a Milano lo scorso 7 febbraio. La giudice dell’udienza preliminare Alessandra Cecchelli ha condannato Garlaschi per omicidio, vilipendio di cadavere