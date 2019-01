Eni : firma memorandum per esplorazione in offshore Bahrain : L'Autorità Nazionale per il petrolio e il gas del Regno de l Bahrain , Noga, e Eni hanno firmato un memorandum d'Intesa con l'obiettivo di perseguire future attività di esplorazione ne l Blocco 1 , un'...

Svizzera : firmato un contratto tra SOB e Stadler per nuovi trEni FLIRT : Schweizerische Südostbahn SA, SOB, e Stadler hanno firmato un contratto per la consegna di dodici treni FLIRT oltre a quelli già attivi. I treni a lunga percorrenza, denominati "Traverso" , sono stati ...

Onu - 70 anni fa vEniva firmata la Dichiarazione universale dei diritti umani : Non è un quadro positivo dell'Italia, quello delineato dal rapporto "La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019", pubblicato da Amnesty International in occasione ...

Algeria - Eni e Sonatrach inaugurano impianto fotovoltaico e firmano accordi su rinnovabili : Il Presidente Direttore Generale della società di stato algerina Sonatrach, Abdelmoumem Ould Kaddour , e l'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno inaugurato oggi un impianto a energia ...

Sanità : firma trasferimento terrEni a Regione Veneto per nuovo ospedale Padova (3) : (AdnKronos) - Zaia ha anche tenuto a precisare che “le cose saranno fatte bene, al punto che abbiamo già coinvolto anche l’Anticorruzione e le varie Istituzioni dello Stato. I tecnici dicono che per completare la realizzazione occorreranno 7 o 8 anni – ha poi detto il Governatore – ma io credo si po

Sanità : firma trasferimento terrEni a Regione Veneto per nuovo ospedale Padova (2) : (AdnKronos) - Il rogito è il cardine dell’Accordo siglato tra Zaia e Giordani il 21 dicembre 2017 e costituisce, di fatto, la svolta grazie alla quale potranno partire in concreto le procedure per la realizzazione della struttura, che sorgerà su una superfice di 40 ettari, ai quali si aggiungono i c

Sanità : firma trasferimento terrEni a Regione Veneto per nuovo ospedale Padova : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Con questa firma la partita è chiusa. E’ un giorno storico, da festeggiare, per la Sanità Padovana, veneta, nazionale e internazionale, perché il target del nuovo Policlinico Universitario che nascerà a Padova travalica i confini regionali e nazionali”. Con queste par