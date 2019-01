Eni fa un blitz negli Emirati E si rafforza in vista del piano

Frode fiscale - blitz Gdf e Polizia Sequestrati bEni per 63 milioni di euro : Chieti - Un'associazione a delinquere finalizzata alla Frode fiscale mediante indebite compensazioni con crediti tributari inesistenti è stata sgominata con un'operazione congiunta di Guardia di Finanza di Chieti e Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti. Dodici le persone arrestate, tre in carcere e nove ai domiciliari; altre 28 le persone indagate per 14 delle ...

Blitz dei vigili nei terrEni di Di Maio padre : sequestrate 3 aree - trovati rifiuti inerti : Il sopralluogo è durato tre ore. Con tre agenti della polizia municipale anche due addetti dell'ufficio tecnico e due rappresentanti della famiglia di Di Maio. Al termine delle verifiche,...

Blitz Guardia di Finanza in casa Samp : sequestro bEni a Ferrero : Roma – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro nei confronti della U.C. Sampdoria s.p.a., del relativo presidente Massimo Ferrero e di altri 5 indagati. In particolare, sono state sottoposte a sequestro ...

'Ndrangheta - blitz della Finanza : sequestrati bEni per 8 milioni : Maxi operazione, mercoledì mattina, dei finanzieri del Comando Provinciale di Bologna e dello Servizio centrale investigazione criminalità organizzata , S.C.I.C.O., di Roma. Dalle prime ore della ...

TRAPANI - CAPO DEL GEniO CIVILE ARRESTATO PER CORRUZIONE/ Blitz della Finanza : altri 26 indagati - IlSussidiario.net : TRAPANI, CAPO del GENIO CIVILE ARRESTATO per CORRUZIONE. Blitz degli agenti della Guardia di Finanza di Alcamo: indagate altre 26 persone.

Genova - blitz al casello : scritte e fumogEni contro Autostrade : blitz all'esterno del casello di Genova Est. Una decina di persone con il volto coperto ha inscenato un'azione estemporanea, accendendo alcuni fumogeni e lasciando una scritta , a vernice, in parte in ...

Blitz al casello Genova Est - fumogEni e scritte contro Aspi : 'Assassini' | Raid dei 'gilet gialli' italiani : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Blitz a casello Genova Est - fumogEni e scritte contro Aspi : assassini : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Genova - blitz al casello : scritte e fumogEni contro Autostrade : Sarebbero scappati a piedi verso la collina gli autori del blitz di questa sera al casello autostradale di Genova Est a Staglieno. Su un muro presso il casello hanno scritto 'Società Autostrade ...

Blitz al casello di Genova Est : fumogEni e scritte contro Autostrade : «Assassini» : Sabato sera in azione un gruppo di una decina di persone: indossavano gilet giallo come i manifestanti che protestavano in Francia. Indaga la Digos

Genova - blitz al casello della A12. Sbarre rotte - fumogEni e scritte su un muro contro Autostrade : “Assassini” : scritte contro Autostrade, fumogeni, una sbarra del telepass rotta. È il risultato di un blitz da parte di 10-15 persone, poi fuggite sulle colline, contro il casello di Genova Est a Staglieno. Il gruppo ha bloccato l’ingresso in autostrada per alcuni minuti scrivendo nel frattempo su un muro a pochi metri di distanza “Società Autostrade assassini” e abbandonando sul posto dei volantini anonimi: “Apriamo i caselli, paga ...

Genova - blitz di "gilet gialli" al casello : fumogEni e scritte contro Aspi : Emuli della protesta francese. Scritta con lo spray la frase: "Autostrade spa assassini no paghemmo ciù". Indaga la Digos. Sospetti su ambienti della tifoseria e degli ex "forconi"

Blitz al casello di Genova Est : fumogEni e scritte contro Autostrade - : A compiere l'azione sarebbe stato un gruppo di 10-15 persone. Gli autori hanno bloccato l'accesso per alcuni minuti e scritto su un muro vicino "Società Autostrade assassini". Al momento nessuna ...

Genova - blitz dei "gilet gialli" al casello : fumogEni e scritte contro Aspi : Emuli della protesta francese. Scritta con lo spray la frase: "Autostrade spa assassini nu paghemmu ciù". Indaga la Digos