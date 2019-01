Dopo Brexit e Trump | ci sarà un nuovo ordine post-liberale? 

Gb - ambasciatore Usa : Trump potrebbe visitare il Regno Unito Dopo la Brexit - : In occasione della commemorazione della fine della seconda guerra mondiale a maggio, "sarebbe un buon momento". Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo l'...

Trump forse in Gb Dopo Brexit : ANSA, - ROMA, 31 DIC - Donald Trump potrebbe arrivare in visita ufficiale in Gran Bretagna nel maggio 2019, dopo l'uscita del Paese dall'Unione Europea, prevista a marzo. Lo ha detto alla Bbc l'...

Come cambierà l'Unione europea Dopo la Brexit : Una strategia avente l'intento di slegare il Regno Unito dai vincoli europei per riposizionare l'economia britannica in maniera autonoma nei rapporti con la Cina e il mondo arabo. In quest'ottica ...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione Dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Il Regno Unito ha trovato un accordo anche con Norvegia - Islanda - Svizzera e Liechtenstein per il Dopo Brexit : Il Regno Unito ha trovato un accordo con Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein per proteggere i diritti dei reciproci cittadini una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein non fanno parte dell’UE ma hanno aderito

Brexit - le restrizioni di Londra Dopo il divorzio dalla Ue : un anno per i visti di lavoro - 5 anni per chi ha salario da 30mila sterline : Nel post-Brexit Londra non riserverà ai cittadini Ue un accesso preferenziale al mercato del lavoro britannico. Tutto scritto nel libro bianco sull’immigrazione, con le linee guida in tema di ingressi in Gran Bretagna dopo il divorzio dalla Ue, che avverrà alla fine del periodo di transizione post Brexit in caso di ratifica dell’accordo, o a partire dal 29 marzo del 2019 in caso di no deal. L’impegno garantito dal governo ...

May : Dopo 7/1 voto su intesa su Brexit : "Indire un secondo referendum sulla Brexit provocherebbe un danno irreparabile alla integrità della politica britannica", ha sottolineato.

Dopo la fiducia a May il Regno Unito deve pensare a che Brexit vuole : Theresa May ha ottenuto la fiducia del suo gruppo parlamentare ma con un margine piuttosto risicato. Duecento voti a favore e 117 contrari, 83 deputati di vantaggio, al di sotto delle migliori aspettative di Downing Street. La fiducia dei Tories è un sollievo per la premier: ancora una volta è scamp

Brexit : sterlina in netta ripresa Dopo le previsioni di voto : La sterlina riparte nel pomeriggio, tornando ad attestarsi sui 1,2583 dollari dopo la brusca frenata registrata nella notte ad 1,2475 , ed il successivo rimbalzo ad 1,26. Un brusco calo della valuta ...

Corte Ue : «Londra può revocare la Brexit». Otto scenari Dopo il - quasi certo - no del Parlamento : La Gran Bretagna entrerebbe nello Spazio Economico Europeo, restando quindi nel mercato unico e non ci sarebbero contraccolpi per l'economia. Al contrario della Norvegia, dovrebbe restare anche nell'...

Corte Ue : «Londra può revocare la Brexit». Otto scenari Dopo il (quasi certo) no del Parlamento : Inizia una settimana cruciale per Brexit: martedì 11 il Parlamento dovrà decidere se approvare il Withdrawal Agreement, l'accordo sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea negoziato da Theresa May, e la dichiarazione politica sui rapporti futuri con la Ue...

