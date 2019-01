Dopo 2 anni di agonia | morta agente ferita da colpo pistola Killer ancora irreperibile

Sissy Trovato Mazza morta Dopo due anni in coma. La storia della poliziotta ancora avvolta nel mistero : Sissy Trovato Mazza è morta dopo due anni in coma. L'agente di polizia, era stata ridotta in stato vegetativo a seguito di un incidente su cui però si stava indagando. Sissy...

Torregiani : «Dopo 40 anni mio padre riposerà in pace» E incontra Salvini Video : Il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 in una sparatoria in cui lui stesso, 15enne, rimase ferito e perse l’uso delle gambe: «Al governo chiedo fermezza». Il ministro dell’Interno: «Galera a vita per questo assassino comunista»

Venezia - morta Dopo due anni di coma l'agente Sissy Trovato Mazza : le avevano sparato alla testa : E' morta dopo due anni di agonia, Maria Teresa Trovato Mazza, la poliziotta penitenziaria trovata ferita con un colpo di pistola alla testa in un'ascensore di un'ospedale di Venezia. Sissy, così tutti ...

Dopo 2 anni agonia morta agente penitenziaria colpita in servizio : "La scomparsa della giovane agente di Polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza Dopo due anni di agonia e sofferenza è una notizia tristissima che addolora profondamente tutti, familiari, amici e l'...

Naufragio Costa Concordia : 7 anni Dopo all'Isola del Giglio vengono omaggiate le vittime : Il 13 gennaio di 7 anni fa avvenne il Naufragio della Costa Concordia sull’Isola del Giglio. Una data da dimenticare, in quanto a causa di quel disastro vennero a mancare 32 vittime innocenti. Nel 2012 l’ammiraglia della Costa Crociere urtò gli scogli de Le Scole per poi adagiarsi sulle rocce di Punta Gabbianara. Un disastro che prima di allora non aveva avuto uguali. I primi ad accorrere sul luogo dell’impatto furono proprio gli abitanti ...

Taranto - picchia e sequestra la madre : la donna lo denuncia Dopo anni - arrestato 26enne : Taranto - I carabinieri hanno arrestato a Massafra un 26enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali. Vittima la madre, del giovane. I due vivono nella ...

Ciclista cade da bici e muore Dopo 6 anni di coma : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ciclista cade da bici e muore ...

Scappò dal Cara di Mineo e trucidò i coniugi Solano : sentenza "solo" Dopo tre anni : Andrà a sentenza definitiva martedì 15 gennaio il processo contro Mamadou Kamara, l'ivoriano che il 30 agosto 2015 massacrò, a Palagonia, in Sicilia, i due coniugi Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez. L'...

Terremoto : Dopo oltre due anni otto famiglie di San Severino Marche tornano a casa : Altre otto famiglie di San Severino Marche stanno finalmente per tornare a casa dopo il Terremoto che si è verificato nell’ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’inagibilità di alcuni edifici danneggiati dal sisma. Si tratta di otto immobili, e relative pertinenze, in località Cesolo, in località Taccoli, in località Stigliano e in via Padre Giuseppe Zampa, nel quartiere Settempeda. Per sette i proprietari ...

Usa - omicidio JonBenét Ramsey - baby reginetta di bellezza : pedofilo confessa 23 anni Dopo : L'omicidio di JonBenét Ramsey, uno dei grandi delitti irrisolti americani, sarebbe ad una svolta. La bimba, 6 anni, baby reginetta di bellezza, fu ritrovata morta la sera di Natale del 1996 nella sua casa di Boulder, in Colorado. In un primo momento, furono incolpati i genitori e il fratello. Poi, però, le indagini si arenarono e il caso non è mai stato risolto. Ora, a più di 20 anni di distanza, Gary Oliva, un sospettato già condannato per ...

Investito in bici da un camion - muore Dopo 6 anni in coma. Autista indagato per omicidio : Giuseppe Fonzaro, 77 anni, nel settembre del 2012 venne fatto cadere mentre era in bici da un camion. E' morto pochi giorni fa dopo un coma durato oltre sei anni.Continua a leggere

Livorno - nella culla del Pci c’è ancora la cittadinanza a Mussolini. Se ne accorge (96 anni Dopo) una lista civica : ‘Revocare’ : Qui nacque il Pci nel 1921 e per settant’anni ha governato la sinistra. Eppure Benito Mussolini è ancora cittadino onorario di Livorno. E a chiedere di revocarla, nel 2019, è un consigliere di una lista civica di centrosinistra, Marco Cannito, da tempo avversario del Pd e da ultimo avversario anche del nuovo corso grillino dopo la vittoria di Filippo Nogarin nel 2014. E’ stato Cannito ad accorgersi che il conferimento della ...

Omicidio Roberta Ragusa - 7 anni Dopo/ Bruzzone : "Ecco come Antonio Logli potrebbe essersi liberato del corpo" : Omicidio Roberta Ragusa, 7 anni dopo la scomparsa. La criminologa Roberta Bruzzone: "Ecco come Antonio Logli potrebbe essersi liberato del corpo"

Baby reginetta di bellezza uccisa - Dopo 23 anni un ex sospettato confessa : “Sono stato io - ma l’amavo” : Gary Oliva, 54 anni, un ex-sospetto nel caso e oggi detenuto per un'altra condanna per abusi su minori avrebbe confessato l'omicidio di JonBenét Ramsey,la Baby-reginetta di bellezza uccisa la notte di Natale a Boulder, Colorado nel 1996. Sul corpo della piccola vennero trovati segni di abusi sessuali cronici.Continua a leggere