Domenica Live | intervista alla figlia di Diego Armando Maradona | Ha chiesto perdono

Christopher Lambert a Domenica Live : l’amore per Camilla e l’incidente con Barbara : Christopher Lambert ospite a Domenica Live: è Sergio in Dottoressa Giò Christopher Lambert a Domenica Live ha ricevuto le famose sorprese di Barbara d’Urso. L’attore non è stato un ospite scelto a caso per questa prima puntata del 2019, perché è nel cast di Dottoressa Giò che andrà in onda stasera. Lambert interpreta i panni […] L'articolo Christopher Lambert a Domenica Live: l’amore per Camilla e l’incidente con ...

Annalisa Minetti da Barbara D'Urso a Domenica Live risponde a chi le ha detto che non sarebbe mai dovuta diventare madre : Purtroppo per chi mi augura di restare chiusa in casa, mi vedrete presto in nuove sfide per la musica e per lo sport. E continuerò a condividere la felicità di crescere i miei figli con le tante ...

Annalisa Minetti a Domenica Live risponde agli haters : "Vanno perdonati perché non sanno ancora amare" : Nella puntata andata in onda oggi, Domenica 13 gennaio 2019, di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso che ha esordito su Canale 5 con la nuova versione ridotta, sono andate in onda le immagini del battesimo di Elèna Francesca, la seconda figlia di Annalisa Minetti, nata nel marzo 2018, che la cantante e atleta paralimpica ha avuto dal marito Michele Panzarino, sposato nell'ottobre 2016.Al termine della cerimonia, Annalisa ...

Annalisa Minetti a Domenica Live replica agli haters : “Non sanno amare” : Domenica Live: Annalisa Minetti risponde agli haters dopo gli insulti Prima puntata dell’anno per Domenica Live, quella andata in onda il 13 gennaio. Barbara D’Urso è tornata al timone del contenitore del dì festivo, dopo la pausa natalizia, in formato ridotto. A Domenica Live Annalisa Minetti ha replicato agli haters, dopo gli insulti ricevuti. Qualche giorno fa la cantante è stata aggredita solo perchè madre ipovedente. Offese alle ...

Jana Maradona - figlia di Diego/ Il primo incontro : "Mi sono detta 'questa è la mia occasione'" - Domenica Live - : Jana Maradona è una delle ospiti della puntata di Domenica 13 gennaio 2019 di Domenica Live, il programma condotto da Barbara d'Urso su Canale 5

Alex Belli - la fidanzata Delia Duran replica a Mila Suarez a Domenica Live : "E' una ragazza bipolare" : Nella prima puntata della nuova versione di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso, tornato in onda oggi, Domenica 13 gennaio 2018, su Canale 5, Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, ha replicato alle insinuazioni di Mila Suarez, ex compagna dell'attore noto per aver preso parte a Centovetrine e al reality show L'Isola dei Famosi.Mila Suarez, nei mesi scorsi, aveva accusato Alex Belli di averla abbandonata in un momento ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Jana Maradona - Annalisa Minetti e Christopher Lambert ospiti di Barbara d'Urso : Domenica Live, ecco gli ospiti e le Anticipazioni dello show di Barbara d'Urso: Jana Maradona, Annalisa Minetti e Christopher Lambert in esclusiva.

Domenica Live - Barbara D'Urso torna a ruggire : i super-ospiti con cui vuole asfaltare Mara Venier : Domenica Live , il contenitore condotto da Barbara D'Urso , torna Domenica 13 gennaio, con un nuovo orario: prenderà il via su Canale 5 dalle ore 17.20. Una prima puntata del 2019 ricca di interviste, ...