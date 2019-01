Domenica In | Mara Venier lascia lo studio in lacrime per Galeazzi

Mara Venier abbandona lo studio di Domenica In nell'intervista a Giampiero Galeazzi : I sentimenti, quelli veri, di Mara Venier fanno sempre capolino a Domenica In. Questa settimana le corde del cuore della conduttrice veneta sono state pizzicate da Giampiero Galeazzi, il "Bisteccone" suo compagno di tante domeniche, che è tornato in studio per un'intervista esclusiva a distanza di alcune settimane dall'ultima apparizione televisiva, avvenuta sempre nel contenitore di Rai1.Grande commozione per i due sin dalle prime ...

Domenica In - torna Giampiero Galeazzi e si commuove con Mara Venier : Giampiero Galeazzi, il telecronista sportivo della Rai, personaggio molto amato dal pubblico televisivo, è tornato nello studio di Domenica In. Stavolta era seduto in poltrona, e non sulla sedia a rotelle e ha ripercorso con Mara Venier i momenti più divertenti delle vecchie trasmissioni. “Ho passato momenti difficili, oggi va meglio, in quel periodo ho sentito tantissimo l’affetto della gente” ha raccontato il giornalista, conosciuto ...

Lino Banfi si commuove parlando della malattia della moglie con Mara Venier a Domenica In : L'amatissimo attore Lino Banfi in lacrime . E' sueccesso a Domenica In, dove Lino Banfi ha parlato ancora una volta delle condizioni di salute della moglie Lucia Lagrasta , affetta da Alzheimer . ...

Platinette piange a Domenica In : Mara Venier parla del suo passato : Mara Venier: il racconto del passato che commuove Mauro Coruzzi a Domenica In Durante il talk sulle diete dopo le feste natalizie, Platinette, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è commosso dopo le dolci parole dette dalla bionda conduttrice. Mara infatti ha voluto ringraziare in diretta il presentatore radiofonico, rivelando ai suoi telespettatori cosa era accaduto tra di loro moltissimi anni fa. “Io devo molto a Mauro, aldilà che ...

Domenica IN/ Ospiti e talk sulla dieta : Mara Venier tira in ballo Lemme - frecciatina a Barbara d'Urso? : DOMENICA In, anticipazioni e Ospiti di Mara Venier: si parte con il talk sulla dieta. La padrona di casa nomina Lemme, frecciatina a Barbara d'Urso?

Mara Venier apre Domenica In con una frecciata a Barbara d’Urso? : Domenica In: Mara Venier dedica una canzone a Barbara d’Urso? Dopo le feste, Mara Venier è tornata con Domenica In con un inizio del tutto speciale. La conduttrice ha infatti iniziato la diretta cantando la canzone di Vasco Rossi Eh… già insieme alla sua orchestra. E’ necessario dire che il brano era stato utilizzato da Mara anche durante la primissima puntata del rotocalco Domenicale di Rai 1, palesando il suo ritorno in ...

Domenica In - da Mara Venier due nomi clamorosi : non solo Giampiero Galeazzi - sfida totale a Mediaset : Domenica 13 gennaio alle 14, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 18° puntata di Domenica in condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, entrambe protagoniste della nuova serie di Rai1 Che Dio ci aiuti. Le due attrici saranno al centro d

Domenica Live - Barbara D'Urso torna a ruggire : i super-ospiti con cui vuole asfaltare Mara Venier : Domenica Live , il contenitore condotto da Barbara D'Urso , torna Domenica 13 gennaio, con un nuovo orario: prenderà il via su Canale 5 dalle ore 17.20. Una prima puntata del 2019 ricca di interviste, ...

Mara Venier alle prove di Domenica In con un look sorprendente (foto) : Domenica In: Mara Venier travestita da suora prima della diretta Dopo la pausa natalizia trascorsa in Repubblica Dominicana Mara Venier ritornerà in diretta con Domenica In domani pomeriggio. La conduttrice del rotocalco di Rai 1 ha caricato poche ore fa una foto in cui è apparsa insieme alla sua redazione con un vestito davvero sorprendente. Mara Venier era infatti vestita da suora mentre abbracciava i suoi autori, e nella didascalia ...

Domenica In - Mara Venier richiama il suo "Bisteccone" : Gian Piero Galeazzi ospite della puntata del 13 gennaio. In studio anche Elena Sofia Ricci, Valeria fabrizzio e Amadeus

Mara Venier torna in diretta : gli ospiti di Domenica In - 13 gennaio : Domenica In, anticipazioni 13 gennaio: gli ospiti di Mara Venier Quella del 13 gennaio sarà la prima vera puntata di Domenica In del 2019. Mara Venier tornerà in diretta negli Studi Fabrizio Frizzi, dopo aver trascorso l’intero periodo natalizio a Santo Domingo con la sua famiglia, registrando in largo anticipo le puntate mandate in onda per Natale e per L’Epifania. Per la puntata di Domenica 13 gennaio, Mara Venier ha già pronto un ...

Mara Venier - primo trionfo del 2019 a Domenica In. Su Instagram un grazie speciale : Mara Venier è inarrestabile e il 2019 comincia per lei con un altro trionfo a Domenica In. Dopo aver conquistato i fan su Instragram con le sue foto in costume da bagno a 68 anni da far impallidire la D’Urso, i teneri scatti col marito Nicola Carraro e col nipotino sulle bianche spiagge di Saona, stravince la battaglia degli ascolti in tv. Certo la sua nemica Barbara D’Urso non era in onda, anzi era alle prese con una violenta ...

Domenica In : Mara Venier vince anche contro le soap di Canale 5 : Mara Venier trionfa con Domenica In e batte le soap di Canale 5 Da Domenica 6 gennaio è cambiata completamente l’idea della Domenica pomeriggio. Mediaset ha deciso di schierare contro Domenica In di Mara Venier le soap di Canale 5. Da Domenica 13 gennaio Beautiful, Una Vita e Il Segreto faranno da traino a Domenica Live di Barbara D’Urso che partirà alle 17:20 e si scontrerà con La Prima Volta di Cristina Parodi. Il nuovo anno per ...

Domenica In - ascolti del 6 gennaio : Mara Venier trionfa - Canale 5 si suicida. Tracollo irrecuperabile? : Gli ascolti del 6 gennaio vedono Domenica In trionfare con agilità. Per Mediaset, invece, un Tracollo annunciato. I dati Audiweb assegnano al salotto di Mara Venier (andato in onda registrato) 2,814 milioni e 17.7% di share nella prima parte e 2,461 milioni (16,7%) nella seconda. Leggi anche: Medias