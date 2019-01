Domenica IN | cambi scenografici nella diciottesima puntata FOTO

Cristina Parodi fa ascolti record : cosa cambia da Domenica prossima : La prima volta: Cristina Parodi fa ascolti record con Alba Parietti. I dati auditel di ieri E’ stata la miglior puntata della stagione tv 2018/2019 quella de La prima volta andata in onda ieri, domenica 6 gennaio 2019, festa dell’Epifania. A seguire il programma pomeridiano del dì festivo di Cristina Parodi sono stati infatti quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share compreso tra il 14 e il 15%. Nel dettaglio, a ...

Il Segreto - nuovo cambio di programmazione da gennaio : la soap torna in onda di Domenica : I telespettatori della soap opera Il Segreto sono ormai abituati a dei continui cambi di programmazione e possiamo svelarvi che anche in questo mese di gennaio 2019 ci saranno diverse novità che riguarderanno la messa in onda della soap opera su Canale 5. La novità più importante riguarderà il ritorno de Il Segreto di domenica: questa volta, però, non sarà trasmesso in prima serata così come accadeva fino a poco tempo fa, ma andrà in onda in ...

Barbara D’Urso sostituita : come cambia Domenica Live dal 13 gennaio : Domenica Live e Barbara d’Urso anticipate dalle soap dal 13 gennaio Barbara D’Urso non si scontrerà più a colpi di share con Mara Venier la Domenica pomeriggio, ma con la sua ‘amica’ Cristina Parodi e il programma La Prima Volta. Dal 13 gennaio Domenica Live andrà in onda alle 17:20 e non più alle 14 su Canale 5. Barbara D’Urso sarà anticipata da Beautiful, alle 14:30 da Una Vita e alle 16:20 da Il Segreto. Questo ...

Domenica In - la vedova di Giorgio Faletti : per il suo primo libro ‘voleva cambiare nome’ : Ospite da Mara Venier a Domenica In, la vedova di Giorgio Faletti Roberta Bellesini (già ospite di Amici 14) commuove il pubblico e la conduttrice, ricordando aspetti intimi e sconosciuti del marito, molto amato dal pubblico. Il poliedrico artista si è spento a soli 63 anni, il 4 luglio 2104, a causa di un tumore, e durante la sua vita si è fatto apprezzare per i suoi tantissimi talenti: cabarettista, attore, cantante, scrittore, compositore di ...

Domenica In - da Mara Venier la vedova di Giorgio Faletti : "Quando è diventato scrittore voleva cambiarsi nome" : A Domenica In momenti di grande commozione quando in studio da Mara Venier è entrata Roberta Bellesini, moglie e vedova di Giorgio Faletti. Nella lunga intervista in cui ha ricordato il marito scomparso nel 2014, la Bellesini ha raccontato anche un particolare del tutto inedito della vita e della ca

Barbara d’Urso cambia orario : ecco cosa andrà in onda al posto di Domenica Live : Domenica Live cambia orario: chi prenderà il posto di Barbara d’Urso Dal 13 gennaio Domenica Live andrà in onda con un nuovo orario: dalle 17.20 alle 18.45. Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso nelle precedenti tre ore? Secondo un gossip riportato da Dagospia, Mediaset starebbe pensando ad un nuovo format di approfondimento politico in […] L'articolo Barbara d’Urso cambia orario: ecco cosa andrà in onda al posto di ...

Anticipazioni Domenica Live - da gennaio cambia orario e Barbara D'Urso torna in prime time : cambia la programmazione di Domenica Live, il programma di successo del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, di cui oggi va in onda l'ultima puntata del 2018 prima della pausa natalizia. E proprio in queste ore, sull'account ufficiale del gruppo Mediaset, è stato diramato un comunicato stampa con il quale si fa po' di chiarezza circa quello che succederà a partire dal prossimo anno al programma Domenicale della D'Urso, dopo che si ...

Domenica In - Mara Venier cambia passo : chi porta in studio - la scelta che piace ai piani alti della Rai : Alla viglia di Domenica In , il contenitore Domenicale di Mara Venier su Rai 1, ecco filtrare la lista degli ospiti. Una lista che sembra marcare un piccolo cambio di passo per la Venier, con un ...

Offese sessiste “cambia lavoro - la Domenica datti ai fornelli” : la precisazione di Iames Roggia : “Il sottoscritto sig. Iames Roggia intende evidenziare quanto segue dopo gli innumerevoli articoli di stampa pubblicati la scorsa settimana dalle maggiori testate giornalistiche e web italiane in merito alla sua squalifica sino al 30.6.2019 per aver usato nei confronti di un arbitro donna la seguente espressione, a dire del giudicante, sessista: “Cambia lavoro, la domenica datti ai fornelli!” nel corso di una partita di ...

Domenica Live in prima serata? / Cambio di programmazione per Barbara d'Urso : l'indiscrezione bomba - IlSussidiario.net : Domenica Live lascia il pomeriggio per andare in onda in prima serata? Barbara d'Urso potrebbe cambiare orario, ecco perché

New Amsterdam prende il posto de L’Isola di Pietro 2 ma da Domenica prossima tutto cambia : anticipazioni 9 dicembre : Il pubblico che questa sera pensava di trovare L'Isola di Pietro 2 ancora in onda su Canale 5 si sbagliava, al suo posto ci sono Max e il suo ospedale New Amsterdam e sarà così anche per tutto il mese di dicembre, salvo cambiamenti. La programma però non rimarrà quella di oggi e se stasera il pubblico avrà modo di vedere i primi tre episodi del medical drama di Canale 5, dalla prossima settimana saranno due a serata quelli in onda nel prime ...

Domenica senz'auto a Roma : cambiano gli orari : Stop ai veicoli più inquinanti nel centro di Roma . Domani infatti si terrà nella Capitale la seconda Domenica ecologica programmata dal Campidoglio per "prevenire e contenere l'inquinamento ...

Domenica blocco del traffico a Roma : ecco l'ordinanza - cambiano gli orari : Le 18:30 invece delle 20:30. Sono stati rimodulati gli orari di stop per la seconda Domenica ecologica programmata il 2 dicembre 2018 per facilitare il deflusso degli spettatori in occasione della ...

Offese arbitro donna - 'Cambia lavoro - la Domenica datti ai fornelli!' : 7 mesi di squalifica : Cambia lavoro, la domenica datti ai fornelli! ". E' una delle Offese sessiste rivolte ad un arbitro donna e costata 7 mesi di squalifica ad un allenatore di 2/a categoria squalificato fino al 30 ...