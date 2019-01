Domenica in | Amadeus da Mara Venier | quella frase micidiale su Maria De Filippi

Amadeus a Domenica In - concorrenza con Maria De Filippi : la battuta di Fiorello : Amadeus a Domenica In: torna Ora o mai più che dovrà affrontare proprio Maria De Filippi Amadeus a Domenica In si lascia intervistare da Mara Venier. Nel corso della sua interessante intervista, la conduttrice non può ricordare il ritorno del programma musicale Ora o mai più. La prima delle sei puntate andrà in onda sabato […] L'articolo Amadeus a Domenica In, concorrenza con Maria De Filippi: la battuta di Fiorello proviene da Gossip e Tv.