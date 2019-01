ilfogliettone

: Dolcificanti al posto dello zucchero? Nessun beneficio apprezzabile - - ilfogliettone : Dolcificanti al posto dello zucchero? Nessun beneficio apprezzabile - - Medicina_Salute : Usare dolcificanti al posto dello zucchero fa bene alla salute? -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Non ci sono evidenze scientifiche forti di benefici dovuti all'uso dial. Lo afferma una revisione, svolta dalla Cochrane Foundation, degli studi pubblicati sul tema, e pubblicata dalla rivista Bmj.I ricercatori hanno analizzato 56 studi diversi condotti in Europa sui possibili benefici su peso, glicemia, salute orale, tumori e altre patologie della sostituzione degli zuccheri con alternative meno caloriche. "In generale - scrivono gli autori -, i risultati mostrano che per la maggior parte degli esiti non ci sono differenze rilevanti dal punto di vista statistico o clinico tra chi è esai, a diverse dosi, e chi non lo è".irpNegli adulti ad esempio pochi studi suggeriscono piccoli miglioramenti nell'indice di massa corporea e nella glicemia, ma la solidità dei dati è scarsa. Un moderato apporto di, aggiungono gli ...