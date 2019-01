Diana Del Bufalo ha parlato del rapporto con Paolo Ruffini e della crisi passata Leggi

CHE DIO CI AIUTI 5/ Anticipazioni prima puntata - video : Diana Del Bufalo assente - le parole di Luca Bernabei : Che Dio ci AIUTI 5, Anticipazioni prima puntata, 10 gennaio Raiuno:il ritorno di Suor Angela. Azzurra alle prese con un dolore mentre Valentina è in coma.

Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini : “Abbiamo attraversato una piccola crisi” : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini stanno ancora insieme Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini non si sono lasciati. A smentire i gossip dell’ultimo periodo la stessa attrice lanciata da Amici di Maria De Filippi. L’ex Monica di Che Dio ci aiuti ha spiegato al settimanale Confidenze che la relazione con il collega procede a […] L'articolo Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini: “Abbiamo attraversato una piccola crisi” proviene ...

Meghan Markle come Lady D : 'Vita dura a Palazzo' - parla il butler della principessa Diana : Il paragone tra la bella Meghan e l’indimenticabile Lady Diana era saltato subito all’occhio, sin dall’inizio del suo ingresso a corte. Adesso, l’ex maggiordomo della “principessa triste” lo conferma, non senza tradire l’emozione dei ricordi. Nel suo intervento contenuto in un documentario televisivo, l’uomo ha parlato di “campo minato” oltre i cancelli di Buckingham Palace in cui la duchessa di Sussex potrebbe tristemente inciampare. Ecco per ...

L’insensata trama di Che Dio ci Aiuti 5 - dalla fine di Guido e Azzurra all’assenza di Diana Del Bufalo : dov’è l’originalità? : La rivolta social dei fan di una delle fiction più amate non si placa: Che Dio ci Aiuti 5 sarà una stagione disastrosa? I primi dettagli sul quinto capitolo, emersi online negli ultimi giorni, fanno presagire una tempesta in arrivo: la serie perde Diana del Bufalo, una delle attrici più apprezzate dai fan, e la sorte di Guido è appesa a un filo. Nella prima puntata infatti Azzurra torna da Londra a Fabriano con una notizia shock: è la nuova ...

Che Dio ci aiuti 5 - il produttore a Blogo : "Ecco perché non c'è Diana Del Bufalo" : Giovedì prossimo, 10 gennaio 2019, parte su Rai1 la quinta stagione di Che Dio ci aiuti. Nel cast, guidato dalla protagonista Elena Sofia Ricci e dalla sua spalla Fabrizia Valeri, non ci sarà Diana Del Bufalo (così come Lino Guanciale, che già da qualche tempo si era defilato per concentrarsi su altri lavori televisivi). L'attrice, entrata nella fortunata serie Lux Vide nella quarta stagione, non è stata confermata. Interpellato da Blogo ...

Vieni da Me - Cristiano Caccamo : tutta la verità su Diana Del Bufalo (e su Paolo Ruffini) : A Vieni da me di Caterina Balivo su Rai 1, tra gli ospiti c'era Cristiano Caccamo, il quale ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Diana Del Bufalo. I due infatti hanno lavorato alla fiction Che Dio ci aiuti e sono stasi spesso beccati insieme. In molti infatti hanno ipotizzato una love story tra i

Cristiano Caccamo a Vieni da me : la verità sul rapporto con Diana Del Bufalo : Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo storia: l’attore ne parla a Vieni da me su Rai Uno Ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Cristiano Caccamo ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Diana Del Bufalo. I due hanno lavorato alla fiction Che Dio ci aiuti e sono stati spesso sorpresi […] L'articolo Cristiano Caccamo a Vieni da me: la verità sul rapporto con Diana Del Bufalo proviene da Gossip e Tv.

La saloDiana Marta Rossetti debutta in coppa del mondo di sci : La salodiana Marta Rossetti debutta in coppa del mondo di sci, suo preparatore atletico è Walter Stacco , anch'egli salodiano. Classe 1999, la convocazione è il coronamento di un inizio di stagione spumeggiante I tecnici hanno puntato su di lei dopo ...

Meghan Markle e il royal Baby : tra i nomi del nascituro spunta quello di Diana : Si avvicina sempre più la nascita del primo figlio di Meghan Markle , neo-duchessa di Sussex, e del principe Harry. I due si sono sposati lo scorso maggio in una cerimonia acclamatissima dalla stampa ...

L’uomo del giorno – Aimo Diana - la nuova carriera da allenatore : Aimo Stefano Diana è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista, allenatore del Renate. Dal 2004 al 2007 ha fatto parte della Nazionale italiana. Il 27 novembre 2012 consegue il titolo di allenatore UEFA-B rilasciato dal Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il 9 giugno 2013 viene nominato nuovo mister dei Giovanissimi Nazionali della FeralpiSalò; il 1º luglio 2014 diventa il nuovo allenatore ...

Hila Meller - la guarDiana della sicurezza contro le insidie della Rete : Il suo mestiere è dare la caccia ai cattivi del web. La specialista di cyber crime è una giovane donna di quaranta anni, bionda, dallo sguardo profondo. A Hila Meller, ingegnera di origine israeliana, ...

Soliti ignoti - Telethon 2018/ Ospiti e diretta : esperimento telepatico con Diana Del Bufalo - 22 Dicembre - : Soliti ignoti - Speciale Telethon: con Amadeus, a favore della ricerca, giocano tra gli altri, Boldi, De Sica, Cortellesi, Gianmarco Tognazzi e tanti altri.

Diana Del Bufalo - Paola Cortellesi e tanti altri ospiti a I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2018 : Stasera 22 dicembre andrà in onda in prima serata il gran finale della maratona televisiva Telethon dedicata alla grande iniziativa benefica, e lo farà con I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2018. Amadeus scenderà in campo con il suo game show di Rai Uno, in cui i concorrenti devono cercare di capire le identità di alcune persone per poter accrescere il proprio montepremi, e in questo caso la puntata sarà interamente dedicata alla fondazione ...

Principe Carlo e le nozze con Lady Diana. La verità del biografo Andrew Norton : Nuove dichiarazioni scottanti sulla famiglia reale. Stavolta si tratta di una dichiarazione di Andrew Norton, biografo del Principe Carlo, il quale ha spiegato i reali motivi del matrimonio tra il primogenito di Elisabetta II e di Filippo. Secondo il biografo, il Principe Carlo fu costretto a sposare Lady Diana perché aveva superato i 30 anni. ‘’La realtà è che fu costretto a sposare Lady D perché aveva superato i 30 anni e su di lui incombeva ...