Delega su P.a - cambia lavoro pubblico : ANSA, - ROMA, 13 GEN - Una Delega al Governo per una "migliore organizzazione del lavoro " nella P.a.: le linee guida della riforma sono negli 8 articoli del Ddl del ministro Giulia Bongiorno, ...

Marotta-Inter : come cambia la società con l'arrivo del nuovo amministratore Delegato : come cambierà l' Inter l'arrivo di Beppe Marotta ? Se lo chiedono tutti, soprattutto i tifosi nerazzurri, che sognano un intervento forte soprattutto sul calciomercato a giugno quando le restrizioni ...