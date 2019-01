Dal possibile ritorno di Pogba alla Juventus alle qualità di Cristiano Ronaldo | a tutto

Il Polo Nord magnetico migra Dal Canada alla Siberia. L’esperto Ingv : “Possibile segno di una inversione dei poli” : Il Polo Nord magnetico sta migrando, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne dà notizia la rivista Nature, che anticipa i contenuti del nuovo Modello magnetico globale, il World magnetic model. Questo nuovo report scientifico che descrive le caratteristiche del campo magnetico terrestre aggiornando quello del 2015, era in programma per il 2020, ma gli esperti hanno deciso di anticiparlo al 2019 proprio per dare conto della migrazione del ...

Il Polo Nord magnetico migra Dal Canada alla Siberia. L’esperto Ingv : “Possibile segno di una futura inversione dei poli” : Il Polo Nord magnetico sta migrando, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne dà notizia la rivista Nature, che anticipa i contenuti del nuovo Modello magnetico globale, il World magnetic model. Questo nuovo report scientifico che descrive le caratteristiche del campo magnetico terrestre aggiornando quello del 2015, era in programma per il 2020, ma gli esperti hanno deciso di anticiparlo al 2019 proprio per dare conto della migrazione del ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro NaDal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...

Tennis - Australian Open : possibile semifinale Federer-NaDal - strada in salita per la Halep : Lo spagnolo Jaume Munar, n.74, sarà l'avversario d'esordio per Fabio Fognini, n.13 del mondo e 12/a testa di serie. Cliente ostico all'esordio anche per Marco Cecchinato, n.18 e 17/o favorito del ...

Who - Roger Daltrey boccia Woodstock 2019 : 'Impossibile rifarlo' : In attesa di annunci di artisti per l'evento più atteso del 2019, il festival in onore dei 50 anni di Woodstock, arrivano già le prime prese di distanza da parte di artisti che potrebbero esibirsi in occasione della manifestazione, che si terrà la prossima estate, esattamente dal 15 al 18 agosto. A prendere le distanze, in questo caso, è stato il cantante degli Who, Roger Daltrey. La bocciatura di Daltrey Il frontman della storica band ...

Dall'Inghilterra : 'Cavani al Chelsea : affare possibile' : LONDRA - La doppietta di ieri al Nottingham Forest di Alvaro Morata non basta al Chelsea , che mette nel mirino Edinson Cavani . Secondo il 'Sunday Express', i Blues hanno identificato nel 31enne ...

Il ponte pagato Dal governo torna possibile : Per uscire dall'impasse, riporta 'Il Tempo', intervengono gli allora ministri dello Sport, Luca Lotti, e alle Infrastrutture, Graziano Delrio, entrambi Pd. Con una telefonata , procedimento ...

Aaron Ramsey a un passo Dalla Juventus. E per i bookmaker Milan-Morata ancora possibile : Soriano e Sansone al Bologna, Paquetà al Milan e Muriel alla Fiorentina: dopo le prime ufficialità giunte in questa finestra invernale di calciomercato (iniziata lo scorso 3 gennaio e che finirà il 31 alle ore 20) continuano i grandi movimenti delle squadre di Serie A in vista della ripartenza del campionato, il 19 gennaio, con la 20a giornata. Juventus – Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Sul centrocampista ...

Antidoping - WADA introduce controlli periodici sul consumo di caffeina e nicotina : possibile divieto Dal 2020 : ... queste sostanze potrebbe essere vietate a partire dal 2020, sancendo una vera e propria rivoluzione per gli sportivi di tutto il mondo.

Sci alpino - Stefan Luitz sarà ascoltato Dalla Fis : possibile squalifica per assunzione di ossigeno. Vittoria di Beaver Creek a rischio : Stefan Luitz sarà ascoltato dalla Fis in merito all’assunzione di ossigeno in occasione del gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che il tedesco ha vinto un mese fa. L’impiego di ossigeno, tramite una maschera e in prossimità della zona di gara, è stata confermata dallo stesso sciatore che però ha affermato di non essere a conoscenza del divieto imposto dalla Federazione Internazionale. Luitz, che ...

Fratello pentito ucciso - possibile che l'ordine sia partito Dalla Calabria : E' credibile che sia partito dalla Calabria l' ordine di uccidere Marcello Bruzzese , il 51enne originario di Rizziconi assassinato la sera di Natale a Pesaro e Fratello del collaboratore di giustizia ...

Il 21 dicembre a Barcellona : Dal rischio apocalissi alla possibile svolta : Le previsioni di un venerdì pre-natalizio apocalittico per la Spagna, il suo governo e per la crisi catalana non avevano fatto sperare in nulla di buono. Il 21-D del 2018 a Barcellona al contrario, è passato senza eccessivi danni e si potrebbe persino parlare di una prima significativa possibile svolta nella crisi territoriale che divide ormai da anni la Spagna dalla Catalogna.Pedro Sanchez aveva tentato un azzardo: convocare ad un ...

Dalla Spagna : l’Europa 'tremerebbe' - nel possibile 11 di Simeone all’Inter anche Modric : In casa Inter, nonostante al momento Dalla società tutti manifestano la loro fiducia nel tecnico, Luciano Spalletti, continuano i rumors su un possibile cambio di allenatore la prossima estate. Si è parlato molto di José Mourinho e Antonio Conte, ma un altro nome che potrebbe tornare in auge al termine di questa stagione è quello dell'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che a fine anno potrebbe ritenere concluso il proprio ...

Mattarella : “Governo nato Dall’unica maggioranza possibile. Tutti rispettino i limiti della Costituzione” : Il governo Movimento 5 Stelle–Lega è nato “dopo un difficile confronto” e questa “legislatura ha preso le mosse sulla base di un accordo tra le due forze politiche disponibili a dar vita all’unica maggioranza parlamentare che si era rivelata possibile”. Il presidente Sergio Mattarella, parlando al Quirinale davanti alle cariche dello Stato, ha parlato della nascita dell’esecutivo, indispensabile per “non ...