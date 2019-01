Dakar 2019 | risultati sesta tappa auto | vince Sebastien Loeb | ma Nasser Al-Attiyah

Dakar 2019 - risultati sesta tappa moto : Pablo Quintanilla trionfa a San Juan de Marcona e vola in vetta alla generale. Brabec si difende - Sunderland molto attardato : Dopo la prima giornata di riposo si è disputata oggi la sesta tappa del Rally Dakar 2019, probabilmente una delle più impegnative e selettive dell’intera corsa. Le moto hanno percorso 838 km complessivi di cui 336 km di speciale per la Arequipa-San Juan de Marcona, stesso tragitto della terza tappa ma in direzione opposta, con la corsa che ha cominciato il percorso di risalita del Perù verso la capitale Lima. Nella categoria moto il ...

Dakar 2019 oggi (13 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Arequipa – San Juan de Marcona. Il percorso ai raggi X : È tutto pronto per la Arequipa – San Juan de Marcona, sesta tappa della Dakar 2019. La prova odierna prevede 501 chilometri totali, dei quali 309 di prova speciale e prenderà il via da Arequipa, cittadina di 61 mila abitanti sulle rive del fiume Chili e capoluogo della provincia omonima. L’altitudine è di 2335 metri e ci troviamo ai piedi della Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. I protagonisti, con questo stage, iniziano a ...

Dakar 2019 - tappa 5 : a Loeb e Sunderland la seconda marathon : In una tappa partita in ritardo per via della nebbia mattutina, che non consentiva agli elicotteri del soccorso di poter intervenire in caso di necessità, e caratterizzata dalle dune di Ilo ma pure da ...

Dakar 2019 - risultati quinta tappa camion e quad : Eduard Nikolaev e Nicolás Cavigliasso dominatori della “Marathon” : Giornata di conferme quella della quinta tappa della Dakar 2019 nella categoria camion e quad. Nella seconda stage “Marathon” di questa edizione 2019 del rally raid più famoso del mondo, i 776 km coperti, 517 dei quali di prova speciale da Tacna ad Arequipa, hanno confermato la supremazia dell’equipaggio russo del Kamaz Master guidato da Eduard Nikolaev, tre volte vincitore di questa competizione (2013-2017-2018). Un dominio ...

Dakar 2019 - risultati quinta tappa auto : il sigillo di Sebastien Loeb - Nasser Al-Attiyah conserva la vetta dell’overall : Una lunghissima attesa e poi la seconda ed ultima prova “Marathon” di questa Dakar è andata in archivio. Da Tacna ad Arequipa, lungo i 517 km di speciale, si è scritta parte di questa edizione 2019 tra le auto. Il vincitore è di quelli illustri, uno che nel mondo dei rally ha fatto faville. Stiamo parlando del francese Sebastien Loeb che con la Peugeot PH-Sport si è aggiudicato il secondo successo parziale di questa corsa. Una ...

Dakar 2019 - Nicola Dutto escluso dalla Direzione gara per un malinteso : 'Non tornerò' : E ha annunciato a caldo che non parteciperà a un'altra edizione del Rally Raid più famoso al mondo. "Difficile da accettare - ha detto a moto.it -. A chi diamo fastidio? Tanto saremmo arrivati ultimi"...

Dakar 2019 - risultati quinta tappa moto : la direzione gara assegna il successo a Sunderland : Era stato il francese Xavier De Soultrait ad aggiudicarsi in un primo momento la quinta tappa della Dakar 2019, la Moquegua – Arequipa, che prevedeva 776 km totali con 345 di speciale per le moto. L’alfiere dello Yamalube Yamaha Official Rlly Team aveva concluso la stage odierna, che andava a completare il ciclo delle “Marathon” con il tempo di 4 ore, 15 minuti e 11 secondi, bruciando proprio in extremis l’austriaco Matthias ...

Dakar 2019 - risultati quinta tappa moto : Xavier De Soultrait vince l’ultima Marathon di un soffio su Walkner e Santolino : Il francese Xavier De Soultrait si aggiudica la quinta tappa della Dakar 2019. la Moquegua – Arequipa, che prevedeva 776 km totali con 345 di speciale per le moto. L’alfiere dello Yamalube Yamaha Official Rlly Team ha concluso lo stage odierno, che andava a completare il ciclo delle “Marathon” con il tempo di 4 ore, 15 minuti e 11 secondi, bruciando proprio in extremis l’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory Team) ...

DIRETTA/ Dakar 2019 streaming video e tv : Gonçalves costretto al ritiro! - 5tappa - : DIRETTA Dakar 2019: info streaming video e tv della quinta tappa, prevista oggi 11 gennaio 2019, da Moquengua-Tacna ad Arequipa.

Dakar 2019 : partenza della quinta tappa ritardata per l’estesa presenza della nebbia : La quinta tappa della Dakar 2019 che completerà il ciclo delle “Marathon” in questa edizione partirà in ritardo. Le condizioni meteo della prova speciale che prenderà il via da Tacna e da Moquegua e giungerà ad Arequipa infatti, a causa della estesa presenza della nebbia che non ha consentito all’elicottero di soccorso di alzarsi in volo, hanno portato gli organizzatori ad una soluzione di questo genere. Pertanto gli orari di ...

Dakar 2019 oggi (11 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Moquegua-Arequipa. Il percorso ai raggi X : Il Rally Dakar 2019 continua a dare spettacolo e a regalare emozioni e colpi di scena giornata dopo giornata, ribaltando le gerarchie nelle varie classifiche generali e mettendo a dura la prova la resistenza degli equipaggi. oggi la corsa prevede la seconda Marathon (in cui gli equipaggi sono privi di assistenza in caso di guasti) consecutiva, con la Moquegua-Arequipa per moto e quad e la Tacna-Arequipa per auto, camion e SxS. Per la tappa ...

Dakar 2019 – Nasser Al-Attiyah allunga - per le moto trionfa Brabec : tutto lo spettacolo della quarta tappa : Al-Attiyah e Brabec protagonisti della quarta tappa dell’edizione 2019 della Dakar Puro spettacolo nella quarta tappa della Dakar 2019: per quanto riguarda le auto Nasser Al-Attiyah, salito ieri in vetta alla classifica generale, è riuscito oggi ad allungare, al termine dei 663 km che hanno portato i piloti da Arequipa a Tacna. Seconda vittoria di tappa per la Toyota in quattro disputate finora in questa Dakar 2019. Alle spalle del ...

Dakar 2019 - tutte le classifiche e i distacchi : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...