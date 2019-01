Cuadrado è diventato papà | il colombiano e la prima FOTO dalla sala parto con il piccolo

sportfair

(Di domenica 13 gennaio 2019) Juanpadre per la seconda volta, l’ala destra della Juventus ha dato la notizia sui suoi profili social Juan, temporaneamente fuorirosa a disposizione di Max Allegri per infortunio, ieri èpadre delLucas. Ilha dato la notizia su Instagram e Twitter, dove ha annunciato la nascita del suo secondogenito. “Grazie signore Gesù per la benedizione e l’eredità più bella. – ha scritto l’ala destra della Juventus postando unasubito dopo ildella moglie e del neonato – Meli ti amo, sei una super mamma”. Ecco lo scatto social:L'articolo, ile lacon ilLucas SPORTFAIR.