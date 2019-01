Crotone | per la difesa si pensa a Spolli | in avanti idee Pettinari e Trotta RUMORS

Crotone : 45enne arrestato per detenzione e spaccio di droga : I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, unitamente a quelli della Stazione di Crotone, hanno arrestato un 45enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini ...

Migranti - a Crotone naufragio di 51 curdi : gli abitanti locali si gettano in mare per salvarli : Sono arrivati vicino alla costa nei pressi di Crotone su una barca a vela che minacciava di capovolgersi. Le loro grida di aiuto udite da un albergo: a differenza di quanto accaduto con il caso Sea Watch sono stati portati subito in un centro di accoglienza

Crotone : obiettivo Pettinari per la salvezza - in uscita Budimir e Simy (RUMORS) : È giunta nella giornata di giovedì 10 gennaio la prima ufficialità in casa Crotone con la firma sul contratto apposta dal giovane terzino sinistro Alessandro Tripaldelli, elemento classe 1999 giunto con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso via Sassuolo. Il calciatore, cresciuto calcisticamente tra le file della Juventus, era già aggregato alla truppa rossoblu da alcuni giorni, in attesa dell'arrivo del transfer ...

51 migranti sbarcano in barca a vela nel Crotonese. Un disperso : Sono di origine curda e arrivano dalla rotta balcanica. Sono stati soccorsi dai cittadini che si sono gettati in mare per salvarli. Fermati due presunti scafisti -

Migranti - barca si incaglia nel Crotonese : 51 in salvo - un disperso | : L'imbarcazione è approdata a Torre Melissa, sulla costa ionica calabrese. Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti, tra cui il sindaco, che li hanno salvati. A bordo anche bambini: i ...

Barca si arena nel Crotonese - 51 migranti soccorsi dalla popolazione : un disperso - Arrestati i presunti scafisti : Grande la solidarietà da parte dei residenti, che hanno offerto coperte, phon e generi di conforto per consentire ai migranti di asciugarsi e riscaldarsi. Questi ultimi, finiti in acqua dopo il ...

Migranti : sbarco Crotone - un disperso. Arrestati i presunti scafisti : Era a bordo dell'imbarcazione a vela arenatasi stamane a Torre Melissa con a bordo 50 persone. I responsabili sarebbero due cittadini russi di 45 e 24 anni che erano andati a dormire in albergo -

Calciomercato Crotone - è fatta per Tripaldelli [FOTO] : Calciomercato Crotone – Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tripaldelli. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dall’Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Nato a Napoli il 9 Febbraio 1999, Alessandro può essere impiegato come terzino sinistro o esterno, è abile in entrambe le fasi di gioco ed è dotato di ottime capacità di resistenza, forza e abilità nel ...

Migranti - barca a vela si incaglia nel Crotonese : 51 persone salvate - : L'imbarcazione è approdata a Torre Melissa, sulla costa ionica calabrese. Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti che li hanno salvati. A bordo anche bambini: i naufraghi hanno detto di ...

Migranti - barca a vela si incaglia nel Crotonese : 51 persone salvate : Migranti, barca a vela si incaglia nel Crotonese: 51 persone salvate L’imbarcazione è approdata a Torre Melissa, sulla costa ionica calabrese. Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti che li hanno salvati. A bordo anche bambini: i naufraghi hanno detto di essere di etnia curda Parole chiave: ...

Migranti : barca con 51 persone a bordo approda nel Crotonese : Un'imbarcazione a vela con a bordo 51 persone è approdata nelle prime ore di stamane sulla costa ionica calabrese, nel territorio di Torre Melissa, comune del Crotonese. L'imbarcazione si e' capovolta ...

Calcio Crotone : si tratta per Spolli - idee Crisetig e Rosi : Ripresi da alcuni giorni gli allenamenti in casa Crotone in vista del ritorno in campo fissato nella giornata di sabato 19 gennaio alle ore 15:00, quando i rossoblu scenderanno in campo per la disputa del match della ventesima giornata di Serie B che li vedrà contrapposti al Cittadella. A tenere banco in casa rossoblu è però il mercato di gennaio, tra possibili cessioni e probabili arrivi di elementi che potrebbero migliorare o completare la ...

Crotone - è fatta per Tripaldelli : Rinforzo importante per il Crotone , che ha trovato l'accordo col Sassuolo per il giovane terzino Alessandro Tripaldelli . Come riporta Sky Sport , l'ex esterno della Juventus è ritentrato in neroverde dal prestito al Pec Zwolle e concluderà la stagione in Calabria .

Crotone : può tornare Rosi - possibile addio per Spinelli : Ripresi nella giornata di lunedì 7 gennaio gli allenamenti in casa Crotone in vista del ritorno alle gare di campionato. La squadra rossoblu, agli ordini del tecnico Giovanni Stroppa,si è ritrovata presso il terreno di gioco del Centro Sportivo "Antico Borgo", accogliendo tra le sue fila il nuovo arrivato Alessandro Tripaldelli, esterno sinistro classe 1999, giunto dal Sassuolo dopo la breve parentesi nell'Erdevise olandese con la maglia del Pec ...