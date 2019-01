' Cosa nostra' e affini | boom di ristoranti da Usa a Medio Oriente

A Parigi aperto il ristorante "Corleone by Lucia Riina" - ultimogenita del boss di Cosa nostra : "Vita nuova" dallo scorso autunno a Parigi scrive Lucia Riina, 39 anni, ultimogenita del boss di Cosa nostra Totò morto il 17 novembre 2017 in carcere, in un post di una delle sue pagine Facebook insieme ad alcune foto della Ville Lumière. Il cambiamento che coinvolge la famiglia di Lucia Riina, il marito Vincenzo Bellomo, e la figlia che ha poco più di due anni, riguarda il loro trasferimento e l'apertura di un ristorantino ...

Mafia nigeriana più potente Asse con Cosa nostra e camorra : Prostituzione, droga, traffico di esseri umani: nasce un pericoloso Asse tra Mafia nigeriana, Cosa Nostra e camorra. Ecco tutti i segreti dei clan della criminalità organizzata africana Segui su affaritaliani.it

Roma - Di Francesco : 'Ritrovata la nostra identità - giovani in crescita. Calciomercato? QualCosa si muoverà' : Terza vittoria nelle ultime quattro: la Roma chiude al meglio il suo 2018. Grazie ai gol di Cristante e Under, i giallorossi stendono il Parma in trasferta e rientrano in piena zona Europa, a -2 dalla ...

Cosa dice di noi la nostra ossessione per l'immortalità : Personalità del mondo del web, come Kenneth, avanguardista della sicurezza e dell'identificazione informatica, e il pioniere della crittografia asimmetrica Ralph Merkle; il cofondatore di PayPal ...

Giuseppe Pignatone : Cosa nostra ha perso : La mafia dei corleonesi, la più importante e sanguinaria, è stata sconfitta. Il procuratore spiega perché I terribili 26 anni ?di Matteo Messina Denaro" Lo Stato c'è ed è più forte della mafia"

Giuseppe Pignatone : Cosa nostra ha perso : «Poi magari», aggiunge il procuratore, «può darsi che un giorno ci diranno che ha recuperato posizioni, che magari sa sfruttare la finanziarizzazione e la globalizzazione dell'economia, comunque non ...

“Con la nostra start-up vogliamo fare qualCosa per la Calabria - la nostra terra. Altrimenti qui non c’è futuro” : “L’agricoltura è un tabù come cinquant’anni fa, perché i giovani non ne capiscono il potenziale. Ma senza la natura non c’è economia, non c’è sviluppo”. Emanuela Laratta ha 19 anni e le idee molto chiare sul suo futuro: è presidentessa di Microtech, start-up che si occupa di sviluppare tecniche di micropropagazione delle piante. Dopo la maturità ha vinto una borsa di studio per tre mesi di formazione a Londra, ma ...

Giuseppe Piraino - l’imprenditore detective che ha detto «no» a Cosa Nostra : di Nino Luca Con una telecamera nascosta ha fatto arrestare la «nuova Cupola»: «Arrivati spavaldi, sono andati via balbettando»

Il 14 dicembre 1503 nasceva Nostradamus : ecco Cosa aveva previsto per il 2017 e il 2018 - ci avrà azzeccato? : Medico personale del re Carlo IX e astrologo di fiducia della regina di Francia Caterina de Medici e di Enrico e Francesco II, Michel de Nostre Dame, nato a Saint Remy de Provance il 14 dicembre 1503, soprannominato Nostradamus, è famoso per le sue celebri ‘Quartine‘ che contengono sinistre ed enigmatiche profezie sulla storia del mondo fino all’anno 3797. Ancora oggi, in occasione di ogni grande evento traumatico che ...

Palermo - le mani dei boss sull’ippodromo. La gare truccate da Cosa nostra - 9 arresti : Nel blitz dei carabinieri coinvolti driver, allenatori e gestori di scuderie. In manette Giuseppe Greco e Domenico Zanca, ai domiciliari Gloria Zuccaro. Indagini anche su altre strutture sportive

Droga - decapitata Cosa nostra Tiburtina : 9 arresti : Blitz all'alba contro alcuni personaggi che progettavano di riorganizzare il sodalizio criminale, dopo la morte del capo Giacomo Cascalisci, deceduto nell'agosto 2018 Segui su affaritaliani.it

Blitz contro 'Cosa nostra Tiburtina' : 9 arresti alle porte di Roma : Nuovo colpo alla cosiddetta ' Cosa Nostra Tiburtina '. Nove persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Tivoli con la collaborazione dal Nucleo Elicotteri ...

Mafia - una Cupola collegiale e il divieto di tradire la moglie : così dopo Riina Cosa nostra è tornata alle vecchie regole : Non solo una nuova commissione con un nuovo capo dei capi. Ma anche una “Cosa scritta”, cioè la verbalizzazione delle vecchie regole dell’onorata società che boss e gregari sono tenuti di nuovo a rispettare. Compreso uno dei precetti più antichi: un uomo d’onore non può avere relazioni extraconiugali, altrimenti è fuori dall’organizzazione. Una regola che in passato aveva bloccato la carriera criminale di Tommaso Buscetta, il ...