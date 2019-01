Cosa aspettarsi da The 100 6 | dal cast alla data première italiana e il futuro della

Cosa aspettarsi da questi nuovi Australian Open : Ancora tu. Sembra un miraggio anche a lui: vent’anni di fila agli Australian Open a Melbourne, che poi sono anche vent’anni d’amore con Mirka, allora collega slovacca dal cognome Vavrinec, oggi signora Federer. Roger Il Magnifico non solo c’è ancora, ma è pure il campione uscente delle ultime due edizioni (e di sei complessive) della prima prova stagionale Slam ed il ...

Cosa aspettarsi dai film del 2019 : Non ci si azzecca mai, con le previsioni. Chi poteva immaginare che un regista dalla mente contorta come Yorgo Lanthimos (single puniti se non si fidanzano a breve scadenza, con lo spauracchio di venir trasformati in animali, era la trama di “The Lobster”) avrebbe girato il film più divertente del 2

Cosa aspettarsi nel 2019 dai mercati finanziari : (OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Molto dipenderà dalla Brexit e dalle battaglie commerciali di Donald Trump. Politica europea e dazi sulle merci condizioneranno l’andamento dell’economia e dei mercati finanziari nel 2019, con effetti a cascata sul rendimento di azioni e obbligazioni, costo dei mutui e tasche dei cittadini. Per ora le prospettive non sono rosee e gli analisti predicano prudenza. L’uscita del Regno Unito dalla Ue ...

Soldi - risparmi e guadagni : Cosa aspettarsi - segno per segno : Ariete come Jennifer GarnerToro come Penélope CruzGemelli come Angelina JolieCancro come Tom CruiseLeone come Jennifer LopezVergine come Keanu Reeves Bilancia come Kate WinsletScorpione come Julia RobertsSagittario come Miley CyrusCapricorno come Sienna MillerAcquario come Justin TimberlakePesci come Justin BieberA quanto pare l’astrologia ha molto a che fare con i nostri più o meno riusciti successi economici, influendo sulla nostra ...

Cosa aspettarsi dalla geopolitica del gas nel 2019 : Il gas è diventato il nuovo protagonista della geopolitica energetica. Da fonte minore nel panorama degli idrocarburi è diventato la leva della transizione per alcuni importanti attori internazionali, ...

Cosa aspettarsi dal nuovo “Black Mirror” con finale interattivo : Gira e rigira, quando serve un titolo psichedelico Lewis Carroll viene sempre in soccorso (non si sappia in giro che per hobby fotografava ragazzine, le #MeToo sarebbero capaci di spazzolare via “Alice nel paese delle meraviglie”). “Bandersnatch” – un animale feroce da cui tenersi a distanza, neppur

Cosa aspettarsi dai nuovi concerti di Salmo (Asia Argento a parte) : Il nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoIl nuovo tour di SalmoEcco come è stata la premiere ...

Cosa aspettarsi nel 2019 : Nonostante la tregua raggiunta a Buenos Aires, la guerra commerciale rappresenta al momento la minaccia più seria per l'economia globale. L'aumento dei dazi doganali deciso dagli Stati Uniti non ha ...

BCE verso una nuova fase : Cosa aspettarsi dal meeting di domani? : Dall'altra è opinione condivisa da molti che la BCE confermi la sospensione del piano di quantitative easing a fine 2018, come già indicato in precedenza, malgrado la debolezza dell'economia europea. ...

La manovra ha l'ok alla Camera. Cosa aspettarsi dal voto in Senato : ... dopo è finita 'Ancora pochi giorni, stiamo studiando tutte le modifiche, tutto quello che arriva, arriverà per forza al Senato, dopo è finita', ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ...

Cosa aspettarsi ancora dalle migliaia di "gilet gialli" che in Francia continuano a protestare : Sicuramente in questi giorni avrete sentito parlare di noi, dei "gilets jaunes", o forse alcuni di voi probabilmente ci avrà incrociato durante un suo viaggio di lavoro o di piacere in Francia. Ma chi ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : Cosa aspettarsi dall’Italia? Federico Pellegrino il faro - De Fabiani al bivio. Servono segnali dai giovani : L’Italfondo al maschile riparte per un nuovo quadriennio olimpico da una grande certezza e tante speranze. La certezza è sempre la stessa da qualche stagione, porta il nome di Federico Pellegrino e sulla sua classe nelle sprint la squadra azzurra di sci di fondo ha costruito gran parte delle sue fortune degli ultimi anni, compresa la medaglia d’argento olimpica a completamento di un quadriennio di grandissimi risultati per l’azzurro. Tutto ...

Celine by Slimane - Cosa aspettarsi dalla prima sfilata uomo : Sembrerebbe tutto confermato: stando all’ultimo report di WWD Hedi Slimane è in contatto con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode per definire la data della prima sfilata di ready-to-wear uomo della storia di Celine. Ed è già l’evento più atteso della prossima Paris Fashion Week Men’s (15-20 gennaio 2019), in particolare dopo il terremoto causato dalla collezione di debutto di Slimane presso la maison precedente ...

Cosa aspettarsi dal Merano Wine Festival di quest'anno : Al via Merano WineFestival 2018, la 27esima manifestazione, ormai di fama internazionale, ideata da Helmuth Köcher. Un evento, dal 9 al 13 novembre, che prevede grandi novità con la selezione di oltre 950 case vitivinicole tra le migliori in Italia e nel mondo e oltre 120 artigiani del gusto. Per la prima volta quest’anno agli appassionati di cocktail e superalcolici è dedicata invece la nuova area ...