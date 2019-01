Coppa Italia,ebrei Roma:non minimizzare

: Prima vittoria del 2019 e quarti di Coppa Italia raggiunti. Avanti così!!! #BolognaJuve - chiellini : Prima vittoria del 2019 e quarti di Coppa Italia raggiunti. Avanti così!!! #BolognaJuve - OfficialSSLazio : ? #LazioNovara 4-1 TRIPLICE FISCHIO! La Lazio cala il poker al @NovaraChannel e stacca il pass per i quarti di fin… - forumJuventus : La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia! #BolognaJuve -

La Comunità ebraica diinterviene sui cori antisemiti di ieri, durante la sfida diLazio-Novara. "Non si puòe far finta di nulla per il timore di dare visibilità a certi personaggi. Non si può lasciare lo sport in mano a chi a ogni partita fa cori razzisti e antisemiti". Così la la presidente della comunitàna Dureghello, dopo i cori della curva nord laziale. "La penso come Ancelotti:serve una risposta culturale e sociale".L'allenatore del Napoli è per interrompere i match in caso di episodi razzisti.(Di domenica 13 gennaio 2019)