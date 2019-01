Coppa Italia La quarta squadra che raggiunge i quarti di finale è la Fiorentina

Coppa Italia – Torino ko allo scadere : una doppietta di Chiesa qualifica la Fiorentina ai quarti di finale : Una doppietta di Chiesa arrivata nel finale di partita, permette alla Fiorentina di battere il Torino e qualifica rsi per i quarti di finale di Coppa Italia : la Viola attende una fra Roma e Entella Dopo i successi di Lazio, Milan e Juventus nella giornata di ieri, il programma di Coppa Italia di quest’oggi si apre con un match davvero interessante fra Torino e Fiorentina . Le due squadre, come del resto le 3 di ieri, non risparmiano i ...

Chiesa beffa il Toro - Fiorentina ai quarti di Coppa Italia : beffa Toro , Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia . Lo stadio di casa ritorna uno scoglio insormontabile per la squadra di Walter Mazzarri, che domina la Fiorentina per tutto il secondo tempo, ...

Torino-Fiorentina 0-2 - highlights e tabellino Coppa Italia : TORINO FIORENTINA 0-2, Chiesa stende i granata nel finale- Se la prende Federico Chiesa la scena allo stadio Grande Torino. L’attaccante della Fiorentina stende con una doppietta il Torino e porta la sua squadra ai quarti di finale di Coppa Italia . Per gli uomini di Pioli ora la vincente tra Roma e Virtus Entella. La […] L'articolo Torino-Fiorentina 0-2, highlights e tabellino Coppa Italia proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Inter-Benevento - le quote degli ottavi di Coppa Italia : Nel primo impegno ufficiale del 2019 i nerazzurri affrontano il Benevento per la terza volta nella loro storia, la prima in Coppa Italia. Per l'Inter si tratta dell'esordio stagionale nel torneo, ...