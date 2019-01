Coppa Italia Cagliari | Maran | «Vogliamo qualificarci»

Coppa Italia - Napoli vs Sassuolo : dove e come vederla in TV e Streaming : Il Napoli di Ancelotti chiude il week - end degli ottavi di finale della Coppa Italia.

LIVE Napoli-Sassuolo - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Sassuolo, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. I partenopei padroni di casa scenderanno in campo allo Stadio San Paolo per contendere ai neroverdi il successo e l’accesso al turno successivo. Ad attendere la vincente delle due squadre c’è il Milan che ieri ha sconfitto la Sampdoria dopo i tempi supplementari. Ovviamente partono nettamente favoriti i ...

Coppa Italia - ebrei Roma : non minimizzare : 14.55 La Comunità ebraica di Roma interviene sui cori antisemiti di ieri, durante la sfida di Coppa Italia Lazio-Novara. "Non si può minimizzare e far finta di nulla per il timore di dare visibilità a certi personaggi. Non si può lasciare lo sport in mano a chi a ogni partita fa cori razzisti e antisemiti". Così la la presidente della comunità Romana Dureghello, dopo i cori della curva nord laziale. "La penso come Ancelotti:serve una risposta ...

Juventus : archiviata la vittoria in Coppa Italia - i bianconeri puntano la Supercoppa : Ieri sera, per la Juventus è arrivata un'importante vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, dunque, hanno cominciato il 2019 nel migliore dei modi imponendosi per 0-2 al Dall'Ara. Adesso per la Juventus è già tempo di mettere nel mirino la SuperCoppa di mercoledì. Infatti, tra pochi giorni la "Vecchia Signora" si giocherà a Gedda il primo trofeo stagionale. Prima di concentrarsi su questo importante appuntamento i giocatori ...

Torino-Fiorentina LIVE - formazioni ufficiali e il risultato in diretta di Coppa Italia : Muriel subito titolare : formazioni ufficiali TORINO , 3-5-2, : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Aina; Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri FIORENTINA , 4-3-3, : Lafont; Milenkovic, ...

LIVE Torino-Fiorentina 0-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Fiorentina, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino ci attende una partita che si preannuncia molto combattuta tra due squadre che sono distanziate da un solo punto in classifica in Serie A ed ora si giocheranno in questo scontro diretto un posto tra le migliori otto del torneo. I granata proveranno a far valere il fattore campo per ...

Probabili Formazioni Roma – Virtus Entella - Coppa Italia 14/01/2019 : Probabili Formazioni Roma – Virtus Entella, Coppa Italia 14/01/2019Impegno di Coppa Italia per la Roma che ospiterà la Virtus Entella per decidere chi passerà ai Quarti di Finale della Coppa. Impegno prestigioso per i liguri che cercheranno di mettere in difficoltà i giallorossi, apparsi più che favoriti.Roma – Di Francesco cerca il rilancio di alcuni suoi uomini per una seconda parte di stagione alla ricerca del quarto posto in ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : pazzo team relay. Vince la Lettonia padrona di casa - Italia squalificata : Da sempre una gara imprevedibile, ancor di più su una pista dura come quella di Sigulda. A concludere il week-end lettone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino artificiale c’è stato il team relay, la prova a squadre, che ha visto esultare il pubblico di casa. Al termine di una gara ad eliminazione infatti è riuscita a spuntarla la Lettonia: Kendija Aparjode, Kirsters Aparjods e Gudramovics/Kalnins si sono imposti con il tempo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...

LIVE Inter-Benevento Coppa Italia 2019 in DIRETTA : risultati e azioni in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale della Coppa Italia di calcio tra Inter e Benevento: oggi, dopo le vittorie di ieri di Lazio, Milan e Juventus, oggi i nerazzurri sono chiamati a rispondere alle big del calcio nostrano e qualificarsi ai quarti di finale del torneo. La Lazio attende di conoscere il nome della sua avversaria: l’Inter spera di superare i beneventani, che andranno a San Siro in cerca ...

Probabili formazioni Cagliari- Atalanta - Coppa Italia 14/01/2019 : Probabili formazioni Cagliari- Atalanta, Coppa Italia 14/01/2019Lunedì di Coppa per Cagliari e Atalanta: la vincente si qualificherà per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus. Sarà battaglia in Sardegna dove i giocatori di casa vorranno iniziare bene il 2019 mentre i bergamaschi, favoriti della sfida, non vogliono porsi limiti rispetto agli obiettivi stagionali.CAGLIARI – Maran potrà contare sul nuovo acquisto ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - ottavi : Ancelotti e il Napoli puntano al titolo : Risultati Coppa Italia: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 13 gennaio 2019 e valide per il tabellone degli ottavi di finale.

Inter-Benevento stasera in tv - a che ora inizia e come vedere in streaming la Coppa Italia : stasera (ore 18.00) si giocherà Inter-Benevento, ottavo di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. San Siro a porte chiuse dopo i cori razzisti contro Koulibaly, i nerazzurri non avranno il supporto del proprio pubblico sugli spalti ma partiranno con tutti i favori del pronostico contro una squadra di Serie B che si presenterà a Milano con il sogno di realizzare una magnifica impresa. I ragazzi di Luciano Spalletti vanno a caccia della ...