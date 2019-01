Coppa Italia Benevento | Bucchi | «Che peccato l' assenza dei tifosi»

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - passano Mondovì - S.G.Marignano - Sassuolo e Martignacco : ROMA- Nelle gare ad eliminazione diretta dei Quarti di Coppa Italia di A2 Femminile passano Lpm Bam Mondovì, Omag S.Giov. In Marignano, Itas Citta' Fiera Martignacco e Canovi Coperture Nolo 2000 ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Milano fatica ma vince a Trieste. Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Resta soltanto una partita (il posticipo tra Varese e Virtus Bologna) per chiudere la quindicesima giornata, ultimo turno del girone di andata della Serie A 2018-2019 di Basket. Diverse erano le formazioni in lotta per un posto tra le prime otto, necessario per accedere alle Final Eight della Coppa Italia 2019. A strappare gli ultimi biglietti disponibili sono state Brindisi e Bologna (che approfitta delle sconfitte di Trieste e Trento e si ...

Calcio - Coppa Italia : Inter ai quarti - 6-2 al Benevento : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Benevento 6-2. Punteggio tennistico a San Siro - Candreva e Lautaro Martinez sugli scudi : Gioco, partita e incontro: l’Inter asfalta con un Punteggio tennistico il malcapitato Benevento negli ottavi della Coppa Italia di Calcio nella desolante cornice di San Siro completamente vuoto per l’obbligo di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli. il 6-2 finale è frutto delle doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, e delle reti di Icardi (su rigore) e Dalbert per i padroni di casa, e dei gol di Insigne e Bandinelli ...

Napoli-Sassuolo LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta degli ottavi di Coppa Italia : formazioni ufficiali Napoli , 4-4-2, : Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Ruiz, Ounas; Milik, Insigne. Sassuolo , 4-3-3, : Pegolo; Lirola, Magnani, Rogerio, Peluso; ...

Quarti di Coppa Italia : sarà sfida secca tra Inter e Lazio : L’Inter approda ai Quarti di finale. Ad attendere i nerazzurri c’è la Lazio, con il sorteggio che decreterà la squadra

Coppa Italia - diretta Napoli-Sassuolo ore 20 : 45 : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : NAPOLI - Il 2019 del Napoli comincia con la sfida in Coppa Italia contro il Sassuolo . La partita valida per gli ottavi di finale è in programma alle 20:45 allo stadio San Paolo .Prima sfida tra ...

VIDEO Inter-Benevento 6-2 - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : L’Inter asfalta il malcapitato Benevento negli ottavi di Coppa Italia con il punteggio di 6-2 nella desolante cornice di San Siro completamente vuoto per l’obbligo di giocare a porte chiude dopo i fatti di Inter-Napoli. Doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, reti di Icardi (su rigore) e Dalbert per i padroni di casa, gol di Insigne e Bandinelli per gli ospiti. I VIDEO DELLE RETI DI Inter-Benevento IL RIGORE DI ...

Rugby - Coppa Italia 2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Tutto aperto nel girone 2 : quinta e penultima giornata per quanto riguarda la Coppa Italia di Rugby, che va in scena con la pausa del Top 12. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche aggiornate: Tutto aperto nel girone 2, dove guida il ValoRugby, Padova che scappa nel girone 1. girone 1 domenica, 13 gennaio 2019 14:00 Lafert San Donà – Valsugana Rugby Padova 15 : 20 Arbitro: Federico Vedovelli (SO) 15:00 Mogliano Rugby 1969 – Verona ...