Coppa del Mondo FIE – Mara Navarria 5ª nella seconda tappa di Cuba

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : la Russia vince la staffetta maschile. L’Italia conclude al sesto posto : Una domenica dai colori decisamente russi quella di Oberhof (Germania). Nell’ultima giornata di gare valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la selezione russa fa doppietta e dopo il trionfo delle ragazze nella staffetta arriva anche quello degli uomini nella medesima specialità. Una prova decisamente consistente quella del quartetto dell’Est che, ricorrendo a 6 ricariche in totale e senza nessun giro di penalità, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : la Russia vince la staffetta maschile. L’Italia conclude sesta : Una domenica dai colori decisamente russi quella di Oberhof (Germania). Nell’ultima giornata di gare valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la selezione russa fa doppietta e dopo il trionfo delle ragazze nella staffetta arriva anche quello degli uomini nella medesima specialità. Una prova decisamente consistente quella del quartetto dell’Est che, ricorrendo a 6 ricariche in totale e senza nessun giro di penalità, ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Johannes Lochner ha la meglio su Kibermanis e Friedrich e vince l’oro europeo : Il team tedesco di Johannes Lochner con Florian Bauer, Marc Rademacher e Christian Rasp domina la tappa di Koenigssee (Germania), valevole sia per la Coppa del Mondo sia per il campionato europeo 2019, con due manche ai limiti della perfezione. Dopo il 48.97 della prima discesa, infatti, i padroni di casa respingono gli attacchi dei rivali piazzando un sensazionale 48.77 nella seconda, per chiudere col tempo complessivo di 1:37.74. Al secondo ...

Scherma - Foconi domina in Coppa del Mondo : In precedenza il campione del Mondo in carica, numero 1 del tabellone, aveva superato all'esordio per 15-8 il francese Baptiste Mourrain e poi a seguire il russo Grigoriy Semenyuk anche in questo ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Vinzenz Geiger supera Rydzek - 17mo Pittin : È ancora la Germania ad esultare nel week-end di gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. Nella seconda ed ultima Gundersen del fine settimana italiano il giovane Vinzenz Geiger, classe 1997, coglie il primo successo a livello individuale della carriera (si era già imposto in una team sprint e in una staffetta). Sono i teutonici a fare la voce grossa nella prova di sci di fondo sui 10 chilometri, ...

Sci alpino - sempre e solo Marcel Hirscher nello slalom di Adelboden. Vittoria n.67 in Coppa del Mondo - 6 azzurri a punti : sempre e solo Marcel Hirscher. Dopo aver monopolizzato il gigante, il fuoriclasse austriaco si è imposto anche nello slalom di Adelboden grazie ad una seconda manche da autentico fuoriclasse, incassando la Vittoria n.66 della carriera in Coppa del Mondo. Ancora una volta ha buttato tutto alle ortiche il connazionale Marco Schwarz: in testa al termine della prima manche, il 23enne ha inforcato proprio come a Zagabria. Seconda piazza e primo podio ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : al femminile è doppietta svedese - terza la Norvegia per un tris scandinavo : Va alla Svezia la gara sprint a squadre di Dresda, che conclude questo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Le due formazioni svedesi intascano una brillante doppietta con Svezia I (Stina Nilsson e Maja Dahlqvist) e Svezia II (Ida Ingemarsdotter e Jonna Sundling) che concludono rispettivamente in 24’02″45 e 24’03″56; quest’ultimo è lo stesso tempo di Norvegia I (Mari Eide e Maiken Caspersen Falla) e Stati ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : pazzo team relay. Vince la Lettonia padrona di casa - Italia squalificata : Da sempre una gara imprevedibile, ancor di più su una pista dura come quella di Sigulda. A concludere il week-end lettone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino artificiale c’è stato il team relay, la prova a squadre, che ha visto esultare il pubblico di casa. Al termine di una gara ad eliminazione infatti è riuscita a spuntarla la Lettonia: Kendija Aparjode, Kirsters Aparjods e Gudramovics/Kalnins si sono imposti con il tempo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - niente finale per le azzurre nel team sprint di Dresda : L’Italia si ferma in semifinale nella team sprint di Dresda: Laurent e Scardoni chiudono al settimo posto la propria batteria L’Italia si ferma in semifinale nella prima team sprint femminile di Coppa del Mondo della stagione. Greta Laurent e Lucia Scardoni erano impegnate nella seconda batteria a Dresda e hanno chiuso al settimo posto con un ritardo di 38″07 da Svezia I, che ha passato il turno insieme a Stati Uniti I e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler in finale nella team sprint! : Soddisfazione per l’Italia maschile nelle eliminatorie della team sprint di Dresda: Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler si qualificano per la finale con il miglior tempo di ripescaggio, ottenuto in una seconda semifinale nettamente più veloce della prima, che ha invece visto uscire di scena Stefan Zelger ed Enrico Nizzi. Fuori, invece, le donne, con Greta Laurent e Lucia Scardoni. nella prima semifinale maschile il gruppo dei 12 team ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Lettonia regno di Semen Pavlichenko. Sesto Dominik Fischnaller : Sesta tappa per la Coppa del Mondo di Slittino: a Sigulda oggi è andato in scena il singolo maschile. A trionfare sul durissimo catino lettone è Semen Pavlichenko: il russo si impone per l’ennesima volta nel suo regno. Sulle sette vittorie in carriera nel massimo circuito internazionale infatti questa è già la terza in terra baltica per il nativo di Bratsk che nel 2015 riuscì, sempre sullo stesso ghiaccio, ad agguantare anche il titolo ...

Il Napoli riscopre l’importanza della Coppa Italia : È ufficialmente un obiettivo Carlo Ancelotti è stato chiaro ieri in conferenza stampa: «Consideriamo la Coppa Italia una competizione molto importante. È una delle due competizioni in cui siamo alla pari con tutti. Coppa Italia ed Europa League dipendono da noi. Non c’è una priorità tra le competizioni». È una dichiarazione che fa riscoprire al Napoli il valore di un trofeo che viene stranamente snobbato in città. Vien definita la coppetta ...