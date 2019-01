Come è andata la manifestazione Sì Tav a Torino : Torna a colorarsi di arancione Piazza Castello : dopo la manifestazione del 10 novembre scorso oggi, con un flash mob, organizzato dalle sette 'madamin', dall'ex sottosegretario Mino Giachino e dall'...

Come è andata con il Var nel girone di andata? : Come sta procedendo la seconda stagione di Var in Serie A? Al termine dello scorso campionato avevamo censito le decisioni cambiate nell’arco delle 380 partite di A e avevamo conteggiato 117 occasioni (55 nel girone d’andata, 62 in quello di ritorno) nelle quali il Var aveva cambiato la scelta presa sul campo. La nuova stagione conferma o cambia i trend visti lo scorso anno? Prima di addentrarci nei numeri della nuova analisi che ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : Come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Serie D - 17iornata - si conclude in pari la sfida tra Pro Donero e Lavagnese : ecco Come è andata : Si conclude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Pro Donero e Lavagnese, valida per il recupero della 17giornata del girone A di Serie D. I due sigilli, decisivi per il match andato in onda al "...

Vieni da Me - Leo Gullotta e la tragica morte della sorella : 'Come se ne è andata' - strazio da Caterina Balivo : A Vieni da me di Caterina Balivo , si confessa Leo Gullotta . L'attore comico si apre e ricorda la sorella scomparsa prematuramente. "La curiosità è un mio elemento distintivo, già da bambino", ...

Vieni da Me - Leo Gullotta e la tragica morte della sorella : "Come se ne è andata" - strazio da Caterina Balivo : A Vieni da me di Caterina Balivo, si confessa Leo Gullotta. L'attore comico si apre e ricorda la sorella scomparsa prematuramente. “La curiosità è un mio elemento distintivo, già da bambino”, premette Gullotta parlando della sua vita nella Catania di un tempo. "Nella vita bisogna avere curiosità per

