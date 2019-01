Claudio Baglioni il suo O' Scià | il concerto all' Europarlamento | la donazione ai

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Claudio Baglioni : 'Ti pagano gli italiani - taci' : Ufficiale: il Festival di Sanremo si è già trasformato in guerriglia politica. Ora, infatti, Matteo Salvini rompe il silenzio e replica a Claudio Baglioni , che nella conferenza stampa di ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Claudio Baglioni : "Ti pagano gli italiani - taci" : Ufficiale: il Festival di Sanremo si è già trasformato in guerriglia politica. Ora, infatti, Matteo Salvini rompe il silenzio e replica a Claudio Baglioni, che nella conferenza stampa di presentazione della kermesse ha duramente attaccato le politiche sull'immigrazione del leghista. "A me piace Bagl

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni' : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini . Si parla del grillino Alessandro Di Battista , nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista ...

Claudio Baglioni - Di Battista : “Con lui o con Salvini? Per me ha fatto benissimo a dire quello che pensa. Sempre piaciuto” : “Con Baglioni o con Salvini?” è la domanda che pone Luca Sommi, ad Accordi&Disaccordi sul Nove, insieme a Luca Scanzi, ad Alessandro Di Battista in riferimento alle parole del cantautore romano sul tema migranti. “Ma che domande sono?” replica l’esponente del M5s, che poi aggiunge: “Ha fatto benissimo a dire quello che pensa. Poi a me Baglioni è Sempre piaciuto”. Video Loft L'articolo Claudio ...

Emma Marrone a Propaganda Live canta Giorgia Meloni in “Perché gli va” versione pizzica e difende Claudio Baglioni da Salvini (video) : Dopo Jovanotti, anche Emma Marrone a Propaganda Live ha trasformato in versi di una canzone un intervento alla Camera dei Deputati di Giorgia Meloni, come aveva fatto Cherubini solo qualche settimana fa. Ospite della prima puntata dell'anno dello show de La7 ideato e condotto da Diego Bianchi, la Marrone si è esibita con la resident band del programma, tra cui c'è il suo chitarrista Roberto Angelini, per mettere in musica l'ennesimo ...

Claudio Baglioni sotto attacco - tra accuse e difese : da Costanzo a Renzi : Il direttore artistico del 'Festival di Sanremo 2019' finisce nel mirino per le sue dichiarazioni sui migranti della Sea...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio : “Sui migranti sono d’accordo con Claudio Baglioni. Anch’io parlerò di attualità” : “Rispetto a ciò che ha detto in conferenza stampa sul tema dei migranti sono d’accordo con Claudio Baglioni. Come potrebbe essere altrimenti ? Mi è sembrata una dichiarazione assennata e condivisibile”. A dirlo è Claudio Bisio, il co-co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo in un’intervista a La Stampa, all’indomani della polemica politica sulle dichiarazioni fatte dal direttore artistico e conduttore del Festival ...

Sanremo 2019 - Giancarlo Magalli contro Claudio Baglioni : "Io non l'avrei fatto" : “Un presentatore può commentare l'attività politica? Un presentatore ha il diritto di avere delle opinioni come chiunque altro ma deve avere anche la delicatezza di esprimerle nei luoghi e nei momenti giusti. E forse la conferenza stampa del festival di Sanremo non è il momento giusto per una dichia

Sanremo 2019 - Fiorella Mannoia sta con Claudio Baglioni : "Che cosa ha detto di strano?" : Poteva mancare Fiorella Mannoia? Ovviamente no. Anche lei interviene nello scontro tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini sulla questione migranti. La cantante difende il direttore artistico di Sanremo che ha criticato il governo. Su Twitter, l'interprete di Quello che le donne non dicono, dichiara:

Claudio Baglioni e Matteo Salvini - se i cantanti fanno e i ministri cantano : Baglioni eroe degli anti-sovranisti? Esagerazione. Alla fine, tuttavia, per doveroso senso delle proporzioni politiche, c'è solo da sperare che l'opposizione al Governo gialloverde non scelga di riunirsi sotto l'insegna della "Lampada Osram", titolo di una proverbiale canzone proprio di Baglioni, ma anche punto di ritrovo per i ragazzi alla fine degli anni '70, l'insegna omonima, ormai rimossa - sia detto per i non romani - si trovava ...