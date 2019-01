Che Dio ci aiuti | Valeria Fabrizi parla della sua malattia a Domenica In

Domenica In - Giampiero Galeazzi accolto in studio così : da brividi - perché Bisteccone si arrabbierà : A Domenica In di Mara Venier, che oggi, Domenica 13 gennaio, è tornata ad essere in diretta su Rai 1, in studio ancora una volta Giampiero Galeazzi. La sua ospitata prima di Natale, quando era arrivato in sedia a rotelle ed era stato accolto da un lungo abbraccio della Venier, aveva commosso tutta I

Tagliamo i fondi anChe a Radio Padania : Radio Padania Libera (Lega Nord) si scopre continuerà a prendere fondi perché non li prende dal fondo che è stato tagliato in finanziaria ma da un fondo apposito del Mise (ereditati dal governo Gentiloni).Radio Radicale, mi riferisco al SITO, svolge un importante e certamente oneroso servizio pubblico di informazione trasversale, ed imparziale in quanto per lo più solo documentale, ma da quest'anno dovrà ...

SCherma - Coppa del Mondo 2019 : prima podio per Nicol Foietta. L’azzurra è terza a L’Avana : Primo podio della carriera per Nicol Foietta in Coppa del Mondo. La toscana ha chiuso al terzo posto nella prova di spada femminile a L’Avana. La 23enne di Pistoia è stata sconfitta per 15-7 dalla portacolori di Hong Kong, Vivian Man Wai Kong, che ha poi si è tolta la soddisfazione di salire sul gradino più alto, battendo in finale la francese Aurianne Mallo con il punteggio di 15-8. E’ stata comunque una bella prestazione di squadra ...

Quando William urlava a Carlo : «Ti odio. Perché fai sempre piangere mamma?» : Lady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figli«Ti odio, papà. Ti odio così tanto. Perché fai sempre piangere mamma?». Queste erano le parole che William, a 14 anni, urlava spesso contro Carlo d’Inghilterra. All’epoca il principino, come ha raccontato la biografa ...

Reddito cittadinanza - ultime modifiChe : "Chi non accetta il lavoro perde il sussidio" : Governo alle prese con il Reddito di cittadinanza, che approderà in Consiglio dei ministri giovedì prossimo come confermato dal vicepremier M5S Luigi Di Maio. Nelle modifiche finali i paletti del ...

SCherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : due azzurri sul podio! Alessio Foconi ancora in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : Grande Italia a Parigi (Francia) nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle pedane francesi due azzurri salgono sul podio con lo splendido trionfo di Alessio Foconi e il terzo posto di Giorgio Avola, che bissano così entrambi il risultato dello scorso anno, quando erano stati rispettivamente primo e terzo come oggi. Il campione iridato in carica ha battuto in finale lo statunitense Gerek Meinhardt con il ...

Biathlon - Inseguimento Oberhof 2019. Lukas Hofer : “Il podio paga sempre - Che clima in squadra!” : Lukas Hofer ha conquistato un bellissimo terzo posto nell’Inseguimento di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurro si è reso protagonista di una fantastica gara ed è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in questa stagione: l’altoatesino ha lottato fin dall’inizio, ha rimontato, si è fatto valere sugli sci e al poligono, nel finale ha combattuto con Peiffer che lo ha beffato ...

Sanremo 2019 - ecco quanto prendono Claudio Baglioni e Claudio Bisio : cifre pazzesChe : Come ogni anno, le polemiche sul cachet di Sanremo non mancheranno. Soprattutto se pensiamo che Claudio Baglioni e Claudio Bisio prendono soldi pubblici , dunque i nostri, per fare comizietti politici ...

Immunità - scontro tra Travaglio e RiChetti (Pd). Gruber richiama il direttore del Fatto - poi sbotta : “Toglietegli l’audio” : Bagarre a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il senatore del Pd, Matteo Richetti. Il primo tema di polemica è dato dai gilet gialli francesi, definiti da Richetti “un gruppo di violenti facinorosi”. Travaglio dissente, osservando che si tratta di un movimento trasversale che coinvolge decine di migliaia di persone, non liquidabili come “violenti” o esponenti di “estrema ...

Lo sfogo del napoletano contro Libero e Vittorio Feltri : “Fate schifo”. Poi ai meridionali Che votano Lega : “Vergognatevi” : Dopo l’apertura del quotidiano Libero, che ieri ha titolato “Comandano i terroni”, un napoletano, attivista di Ischia, Gigi Lista, si è sfogato contro il direttore Vittorio Feltri e la giornalista che ha firmato l’articolo: “Fate schifo, l’Italia l’abbiamo inventata noi del Sud”. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook Ischia Press. L'articolo Lo sfogo del napoletano contro Libero e ...

Bitcoin - anChe le BanChe centrali dicono “addio” : Passo indietro dalle Banche centrali sulle cripto-valute. La gran parte degli Istituti ha dichiarato di non avere in previsione una propria moneta elettronica e si è detta riluttante sull’ipotesi di emettere propri strumenti virtuali di pagamento. Il sondaggio è stato condotto dalla Banca dei regolamenti internazionali (Bri) ed è stato presentato l...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : l’Italia straripante - Vittozzi e Lollobrigida magnifiChe! Lukas Hofer sul podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...