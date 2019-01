Cesare Battisti | vicepremier Salvini | ' Andrò a prenderlo a Ciampino'

Cesare Battisti - alle 13 l’arrivo in Italia : L’uomo è stato fermato intorno alle 22 Italiane di sabato a Santa Cruz: aveva occhiali da sole e barba finta, non ha opposto resistenza. Una vecchia intesa gli evita l’ergastolo

Cesare Battisti partito dalla Bolivia - Salvini lo aspetterà a Ciampino Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» : L'aereo italiano è già ripartito dalla Bolivia con il terrorista a bordo. Battisti arriverà direttamente in Italia. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo. Il ministro dell'Interno Boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Cesare Battisti in volo verso l'Italia : arrestato in Bolivia - era mascherato con barba finta e occhiali da sole : È decollato poco fa l'aereo che porterà domani in tarda mattinata Cesare Battisti in Italia. Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia mentre camminava in una...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. E' già in volo verso l'Italia : Potrebbe essere riportato in Italia tra oggi e domani Cesare Battisti, arrestato in Bolivia mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra. Quel che è certo è che un aereo...

Cesare Battisti in Italia lunedì - Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» Romero : «Immediatamente espulso» : Il latitante partirà direttamente per il nostro Paese dopo l'arresto. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo, scrive il ministro della Giustizia. Il ministro dell'Interno boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Marine Le Pen lancia un 23enne "italiano" per sfidare Macron. E sull'arresto di Cesare Battisti : "Vittoria di Salvini" : Marine Le Pen cambia pelle al Rassemblement National e punta sul suo delfino per le prossime elezioni europee. A guidare la lista del partito di estrema destra sarà Jordan Bardella, l'enfant prodige 23enne con origini italiane, presentato in pompa magna a Parigi insieme ad altri undici candidati che comporranno una parte della squadra che correrà alle elezioni di maggio.Il Rassemblement National comincia così la sua campagna ...

Torregiani incontra Salvini : "La ferita sarà chiusa solo quando vedrò Cesare Battisti in carcere" : Sulla sedia a rotelle da quando fu colpito in una rapina dall'ex terrorista, perse il padre nella stessa sparatoria