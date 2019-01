Cesare Battisti | Torregiani | “Finché non atterra in Italia | non c’è giustizia

Cesare Battisti - Giuseppe Conte : "Come lo portiamo in Italia" : "Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Poco fa - spiega il premier - ho sentito al telefono il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ho voluto ringrazia

Cesare Battisti - Matteo Salvini : adesso tocca a loro : Matteo Salvini dice che la pacchia è finita. E adesso? "Battisti deve essere il primo di una lunga serie. La Lega presenterà una mozione alla Camera per sollecitare con determinazione l’estradizione degli oltre 50 terroristi condannati in via definitiva e latitanti in Francia Nicaragua, Argentina, C

Cesare Battisti - Bonafede : "Lo aspetta il carcere di Rebibbia" - : Il ministro della Giustizia intervistato da Sky Tg24 commenta gli accordi conclusi dal suo predecessore Orlando che escludono l'ergastolo per l'ex terrorista: "Era l'unica condizione". Poi aggiunge: "...

Cesare Battisti - chi è e cosa ha fatto/ Nel 2004 raccolta firme per la sua liberazione : ecco chi lo sostenne : Chi è Cesare Battisti e cosa ha fatto: l'ex terrorista, membro dei Pac, deve scontare l'ergastolo per quattro omicidi ed era latitante da dicembre.

Cesare Battisti verso l'estradizione - in Italia però non avrà l'ergastolo : Il terrorista Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia, dove è stato fermato dalle forze dell'ordine a seguito di un blitz. Battisti si nascondeva dietro a barba e baffi finti, il pluri omicida Battisti in Italia è stato condannato a due ergastoli per essere stato coinvolto nell'assassinio di quattro persone. Cesare Battisti: direzione l'Italia, ma senza carcere a vita Il neo presidente di destra del Brasile Bolsonaro, noto per i suoi ...

Cesare Battisti ARRESTATO IN BOLIVIA : SARÀ ESTRADATO IN ITALIA/ Torregiani incontra Salvini 'È la volta buona' : CESARE BATTISTI ARRESTATO, video: Conte 'aereo già verso la BOLIVIA'. Ultime notizie, Salvini: 'Delinquente, vigliacco'. Bonafede 'Giustizia è fatta'.

