Cesare Battisti | l’ex terrorista cammina per le strade di Santa Cruz con barba finta | il

Arrestato Cesare Battisti in Bolivia Preso a Santa Cruz : Una squadra speciale dell’Interpol formata da investigatori italiani ha catturato il 64enne terrorista pluri-assassino Cesare Battisti, latitante dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione del presidente Michel Temer

Cesare Battisti arrestato - Torregiani : “Sono esausto - ma questa è la volta buona. Se trova un escamotage è da scriverci un libro” : Nel 1979 Cesare Battisti ha ucciso suo padre, gioielliere. E durante la stessa sparatoria lui è stato ferito, perdendo l’uso delle gambe. Da allora Alberto Torregiani è su una sedia a rotelle e da anni si batte per l’estradizione del terrorista dei Pac. Anni di speranze, delusioni e impegno in prima persona chiedendo “giustizia, non vendetta”. “È fatta. Credo sia la volta buona”, ha detto Torregiani ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia - Conte : “Lo aspettano le nostre carceri. Aereo già in volo per la Bolivia” : È stato individuato da agenti dell’Aise e dell’Interpol a Santa Cruz, che non l’hanno mai perso di vista in tutti questi anni. La sua fuga dal Brasile era stata pianificata da mesi, e “da giorni gli 007 avevano individuato il rifugio del leader dei Pac in Bolivia“. Il punto di svolta è stata l’elezione di Bolsonaro: con la presidenza dell’ex militare, esponente di estrema destra, si sono intensificati i contatti con le ...

Cesare Battisti - soffiata dal Viminale : l'errore che ha tradito l'assassino : Fine della corsa per un terrorista pluriomicida condannato a due ergastoli: Cesare Battisti catturato in Bolivia. La sua fuga è terminata: ora lo aspettano le carceri e la giustizia italiana. Un caso quasi chiuso, grazia anche alla collaborazione del Brasile di Jair Bolsonaro, dal quale Battisti era

Quattro omicidi alle spalle e una vita in fuga : ecco chi è Cesare Battisti : ormai questione di ore l'estradizione in Italia di Cesare Battisti , che avviene ad un mese dall'ordine di arresto disposto dal Supremo Tribunale Federale brasiliano nei suo confronti il 14 dicembre. ...

Cosa ha fatto Cesare Battisti : L'omicidio del maresciallo degli Agenti di custodia Antonio Santoro fu commesso a Udine il 6 giugno 1978 ad opera dei terroristi del gruppo Proletari Armati per il Comunismo che ne rivendicò poi l'...

Chi è Cesare Battisti : quattro omicidi e una vita in fuga : Dopo la cattura è ormai questione di ore l'estradizione in Italia di Cesare Battisti, che avviene ad un mese dall'ordine di arresto disposto dal Supremo Tribunale Federale brasiliano nei suo confronti il 14 dicembre. L'ex terrorista dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, è stato condannato per quattro omicidi, due commessi materialmente, due in concorso: quello del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, ucciso ...

