Cesare Battisti | l’ex terrorista attende l’asilo dalla Bolivia

Cesare Battisti - Vauro non si vergogna : "Perché rivendico quell'appello" : Vauro Senesi non fa una piega. Dopo l'arresto di Cesare Battisti rivendica ancora una volta l'appello firmato nel 2004 per l'ex terrorista dei Pac. "Mi assumo tutta la responsabilità politica e morale della mia firma sotto l'appello per Cesare Battisti del 2004", dice al Fatto, "in realtà fu una per

Cesare Battisti - Vauro non si vergogna : 'Perché rivendico quell'appello' : Anni nei quali in Italia il confine tra Giustizia e vendetta politica era divenuto labile ed ambiguo, tanto da giustificare la cosiddetta 'Dottrina Mitterrand' in base alla quale la Francia negò l'...

Ergastolo per Cesare Battisti? In realtà la pena potrebbe essere breve : Come scrive Il Giornale resta che vedere che pena sarà chiamato a scontare. “In Brasile non c’è l’Ergastolo, è vietato

Secondo i grillini Cesare Battisti sconterà l’ergastolo : I grillini ritengono che Cesare Battisti sconterà l’ergastolo anche se l’accordo con il Brasile non lo prevede. “Sarà espulso dalla

Arresto di Cesare Battisti - Marine Le Pen 'Eccellente notizia - felice per gli italiani' : E' un atto che disonora la classe politica francese che ci ha governato'. Marine Le Pen Condividi A proposito dell'Italia, Le Pen ha commentato anche la proposta ai Gilet Gialli venuta da Di Maio . '...

Conte : Cesare Battisti sarà riportato in Italia direttamente dalla Bolivia : Finalmente giustizia sarà fatta per l'assassino Italiano e compagno di ideali di uno dei governi più corrotti che siano mai esistiti al mondo, PT,". Così su Twitter il presidente del Brasile, Jair ...

Cesare Battisti catturato in Bolivia. Conte 'In arrivo in Italia nelle prossime ore' : Martins, @filgmartin, 13 gennaio 2019 Il caso Battisti è stato anche al centro della politica brasiliana. Fuggito dalla Francia, Battisti venne graziato dalll'ex presidente Lula nel suo ultimo giorno ...

Cesare Battisti catturato in Bolivia dall'Interpol. Conte : 'In Italia nelle prossime ore' : ... che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia'. [ Quando gli intellettuali chiedevano la libertà per ...

Alfonso Bonafede : "Cesare Battisti sarà espulso dalla Bolivia e sconterà l'ergastolo" : "Sarà espulso dalla Bolivia e sconterà l'ergastolo". Lo annuncia via twitter il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l'ex terrorista sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l'ergastolo!", scrive sempre su twitter il ministro.#CesareBattisti tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l'ex ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. Lunedì pomeriggio già in Italia. : Potrebbe essere riportato in Italia tra oggi e domani Cesare Battisti, arrestato in Bolivia mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra. Quel che è certo è che un aereo...

Cesare Battisti - Giuseppe Conte : 'Come lo portiamo in Italia' : 'Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma'. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . 'Poco fa - spiega ...

Conte : Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore : 'Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma'. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 'Poco fa - spiega - ...

Cesare Battisti - Giuseppe Conte : "Come lo portiamo in Italia" : "Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Poco fa - spiega il premier - ho sentito al telefono il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ho voluto ringrazia

Cesare Battisti - Torregiani : “Finché non atterra in Italia - non c’è giustizia. Gratitudine alle forze dell’ordine - non ai politici” : “Penso che mio padre, Sabatini e Campagna possano finalmente riposare in pace”. Lo ha detto Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi (ucciso dai Proletari armati per il comunismo nel ’79), arrivando alla scuola politica della Lega, sull’arresto di Cesare Battisti avvenuto a Santa Cruz, in Bolivia. “La ferita non è ancora chiusa, sarà chiusa quando sarà determinata la carcerazione. Voglio esprimere la mia Gratitudine ...