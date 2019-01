Cesare Battisti | Giorgia Meloni e Fratelli d' Italia | ' Saviano e Vauro | ora chiedete scusa'

Cesare Battisti catturato : cosa rischia al suo arrivo in Italia : Cesare Battisti è stato arrestato a Santa Cruz, in Bolivia, e un aereo Italiano è già in volo per il Sud America per riportarlo a casa. Due le ipotesi sul tavolo: la sua espulsione diretta in Italia, dovrà sconterà la sua condanna a 30 anni di carcere, o attraverso il Brasile, il quale lo consegnerebbe in seguito alle nostre autorità.Continua a leggere

Cesare Battisti - CHI È E COSA HA FATTO/ Video - l'ex terrorista dei Pac da omicida a scrittore di noir : Chi è CESARE BATTISTI e COSA ha FATTO: l'ex terrorista, membro dei Pac, deve scontare l'ergastolo per quattro omicidi ed era latitante da dicembre.

