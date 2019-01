C' è Posta per Te | botto clamoroso | Maria De Filippi trionfa

Ricky Martin a C’è Posta per Te balla con Jessica dopo la sorpresa della sorella Shana (video) : Ricky Martin a C'è Posta per Te apre la nuova stagione dello show dei sentimenti di Maria De Filippi con un regalo molto speciale che la giovane Shana ha voluto fare alla sorella Jessica, da anni fan dell'artista di She Bangs. Si comincia immediatamente con lo studio completamente vuoto e Jessica che riceve una conchiglia in un parterre che si è trasformato in un mare pronto ad accogliere la protagonista della prima storia. Non poteva ...

«C’è Posta per te» - Ricky Martin : «Ogni bambino è un dono» : C'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataUn grande ospite internazionale per il ritorno di C’è posta per te, il programma dei sentimenti, storica certezza della prima serata di Canale 5. Ricky Martin, 47 anni, ha fatto il suo ingresso nello studio ...

C'è Posta per te - la De Filippi striglia Tito : "Ma come fai a dormire pensando che hai una madre di 88 anni?" : Maria De Filippi è tornata fra il suo pubblico con C'è posta per te . La padrona di casa non delude mai le aspettative e la prima puntata è stata un gran successo. Ma anche ieri, nonostante l'esordio, ...

Ascolti tv 12 gennaio : boom assoluto per C'è Posta per te che 'asfalta' la Juventus : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti televisivi. La giornata di ieri, sabato 12 gennaio, è stata caratterizzata in prime time dal ritorno di 'C'è posta per te', il fortunato people show del sabato sera di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Su Raiuno, invece, è andata in onda la partita di Coppa Italia della Juventus che ha sfidato il Bologna, mentre Raidue ha replicato il film 'Il principe libero' dedicato ...

C'è Posta per te - Belen Rodriguez non regge l'emozione e scoppia in lacrime : Anche Belen Rodriguez ospite della prima puntata del 12 Gennaio di C'è posta per te. La showgirl è stata invitata con i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara per regalare una sorpresa a ...

Belen Rodriguez a C'è Posta per te : «Partii per l'Italia per pagare la chemioterapia a mia nonna malata» : di Alessia Strinati Belen Rodriguez è stata una delle ospiti di C'è Posta per te , il programma di successo di Maria De Filippi che proprio ieri sera è tornato a far commuovere centinaia di italiani. ...

C'è Posta per te - Belen Rodriguez e il tumore della nonna : "Quando avevo 18 anni..." : A C'è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5, il ritorno di Belen Rodriguez, ospite in studio insieme ai colleghi di Tu si que vales. Emozionata per la storia di Giulia e Matteo, due fidanzati che hanno lottato contro una grave malattia, l'argentina non ha potuto non ricordare una sua esperien

Ascolti tv sabato 12 gennaio - boom per il ritorno di C’è Posta per te con grandi ospiti : Partenza alla grande ieri per lo show di Canale 5 Chi ha vinto la sfida agli Ascolti del sabato sera? Ecco i dati Auditel ottenuti dai programmi in onda in prima serata ieri, sabato 12 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con il grande calcio e la Coppa Italia. L’incontro Bologna contro Juventus ha tenuto […] L'articolo Ascolti tv sabato 12 gennaio, boom per il ritorno di C’è Posta per te con grandi ospiti proviene da ...

Maria De Filippi con C’è Posta per Te “batte” se stessa. Gli ascolti : Maria De Filippi stravince con Amici 18 e C’è Posta Per Te Ritorno da record per Amici 18 e C’è Posta Per Te sul Canale 5. Il talent e il people show di Maria De Filippi hanno debuttato conquistando subito il sabato pomeriggio e sera. Un risultato davvero straordinario sul piano numerico, che potrebbe risultare un vero e proprio vanto editoriale. La padrona di casa Maria De Filippi si conferma, per l’ennesima volta, regina in ...

C'è Posta per te - impensabile Maria De Filippi : abbandona lo studio e chiude il microfono : Un clamoroso colpo di scena alla prima puntata della nuova stagione di C'è posta per te su Canale 5: Maria De Filippi , ancora una volta, lascia lo studio. Lo ha fatto per correre dietro le quinte per ...

Ascolti TV | Sabato 12 gennaio 2019. Partenza boom per C’è Posta per Te (29.8%) - Coppa Italia 17.7% : C'è Posta per Te: Olga Fernando, Ricky Martin e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 12 gennaio 2019, su Rai1 l’ottavo di finale di Coppa Italia Bologna-Juventus ha conquistato 4.196.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.17 alle 0.41 – la prima puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.842.000 spettatori pari al 29.8% di share (qui gli Ascolti della Partenza dello scorso ...

C’è Posta per te - Belen prende la parola e scoppia in lacrime : il dolore di Maria : Da poco ha rotto con Mediaset ma, nello studio di C’è Posta per te, Belen Rodriguez è di casa. Il legame con Maria De Filippi infatti è sempre molto forte. Così come lo è quello con Maurizio Costanzo che, forse più di ogni altro (e prima di tutti), ha creduto nelle potenzialità della bella argentina. Quella di ieri però non è stata una visita di cortesia. Belen Rodriguez è entrata nello studio di C’è Posta per te per raccontare una ...

C'è Posta per Te - Belen e la chemioterapia : "Non l'ho mai raccontato in televisione" : La showgirl argentina, ospite della prima puntata, ha regalato un momento di grande emozione svelando un retroscena del suo...

