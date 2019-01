Cassano: «Se il Psg offre 80 milioni per Allan, lo porto io a piedi a Parigi»

ilnapolista

(Di domenica 13 gennaio 2019) Quanto dovrebbe valere Thiago Alcantara? Antonioda Barivecchia. Non gioca più, continua a fare notizia. Anche con una semplice intervista. Concessa a Sky Sport.parla di tutto, anche del calciomercato e anche di quello del Napoli. Critica i prezzi del calcio contemporaneo.«Ora basta che giochi due o tre partite buone, e vali anche 70. Allora uno come Thiago Alcantara quanto dovrebbe valere? E Iniesta? Xavi? Pirlo? Thiago vale 4-5 volte Barella. Sono tutti giocatori di quantità. Il calcio sta andando in una direzione che non mi piace. Se il Psg80perglielo porterei io a».La sua partita preferita è la semifinale dell’Europeo 2012: Italia-Germania. «Giocai una partita clamorosa per 60 minuti. Ha ragione Totti: ho fatto il 50% di quello che avrei potuto fare. Facevo tanti disastri. Se mi fossi allenato come avrei ...