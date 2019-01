Cassano non risparmia nessuno | dal possibile addio di Higuain al Milan al razzismo in

Cassano contro tutti : “il Var è una pagliacciata” - il triste Higuain - Messi all’Inter e non solo : Antonio Cassano ha parlato del campionato di Serie A, definito come quello tra “scapoli ed ammogliati” per il livello basso secondo FantAntonio Antonio Cassano ci ha abituati ad essere uno senza peli sulla lingua ed anche nelle sue recenti esternazioni sul mondo del calcio, non ha lesinato critiche a chicchessia. L’ormai ex calciatore, ospite di Pier Luigi Pardo a Tiki Taka, ha parlato del momento della nostra serie A, ...

Istat - 15 mila nascite in meno nel 2017 Ma le Regioni non inCassano i fondi : La fase di calo della natalità innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra aver assunto caratteristiche strutturali. Per la prima volta sono in calo anche i primogeniti, scesi a quota 214.267 (-25%).