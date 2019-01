Caso Battisti | da Alessio Casimirri a Marina Petrella | mozione Lega per estradare altri

Battisti catturato in Bolivia. Ma scoppia il Caso : «Niente ergastolo» : È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi e con documenti falsi, quando è stato fermato...

Cesare Battisti catturato in Bolivia : aveva documenti falsi. Scoppia il Caso : «Niente ergastolo» : È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi e con documenti falsi, quando è stato fermato...

Caso Battisti. Agenti italiani in Brasile alla ricerca del fuggitivo : L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione data dal suo governo a Battisti, definendola "giuridica e non politica", in una serie di tweet, in cui ha comparato il Caso dell'ex appartenente al ...

Il Caso Cesare Battisti a una svolta : il Brasile apre all'estradizione : Prima in Messico, poi in Francia, dove per molti anni ha goduto della 'dottrina Mitterand', una politica di diritto d'asilo adottata nel 1982 , durante la presidenza di Francois Mitterand appunto, ...

Caso Battisti : Gruppo Zaia Presidente - accolte finalmente le nostre richieste : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - “finalmente un atto che restituisce, seppur in minima parte, giustizia alle vittime dei tremendi omicidi compiuti da Cesare Battisti e ai loro parenti. La decisione della Corte suprema brasiliana finalmente ha accolto le pressanti richieste dell’Italia, così come era s

Le tappe del Caso Battisti : La decisione del giudice del Tribunale Supremo brasiliano , Luiz Fux, che ne ha ordinato l'arresto, è un primo passo verso l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari Armati per ...